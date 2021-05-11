Dünyanın en büyük açık cezaevi: Gazze

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye peş peşe düzenlediği hava saldırılarında 25 kişi şehit oldu, 115 kişi ise yaralandı. "Dünyanın en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılan Gazze, uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı. Filistinliler, yer altı ve yüzey sularından mahrum edilerek, topraklarından göçe zorlanmak amacıyla susuz bırakılıyor. Gazzelilerin önemli geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyeti ise uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail tarafından yasaklanmış durumda.
Giriş Tarihi: 11.05.2021
17:15
Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
17:57