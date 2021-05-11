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Dünyanın en büyük açık cezaevi: Gazze

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye peş peşe düzenlediği hava saldırılarında 25 kişi şehit oldu, 115 kişi ise yaralandı. "Dünyanın en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılan Gazze, uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı. Filistinliler, yer altı ve yüzey sularından mahrum edilerek, topraklarından göçe zorlanmak amacıyla susuz bırakılıyor. Gazzelilerin önemli geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyeti ise uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail tarafından yasaklanmış durumda.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:57
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İSRAİL GAZZE’DE 25 FİLİSTİNLİ’Yİ ŞEHİT ETTİ
İSRAİL GAZZE’DE 25 FİLİSTİNLİ’Yİ ŞEHİT ETTİ

🔸 İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda 25 kişi şehit oldu, 115 kişi ise yaralandı.

🔸 Önceki açıklamada Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 9'u çocuk 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve 95 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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🔸 Gazze'nin batısında bulunan bir evde biri kadın, biri engelli bir Filistinli olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

🔸 İsrail ordusu, sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenledi ve burada da 2 kişi öldü; 6 kişi yaralandı.

🔍 Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi ne?

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KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

🔸 Filistinliler, İsrail'in orantısız güç kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

🔸 İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan olayların ardından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da mukaddes şehirdeki gerilimi tırmandırdı.

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🔸 İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş; saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

🔸 Fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere, İsrail polisi göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

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DESTEK GÖSTERİLERİNE DE SALDIRDILAR
DESTEK GÖSTERİLERİNE DE SALDIRDILAR

🔸 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere müdahale etti.

🔸 Teravih namazının ardından Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Cenin, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

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