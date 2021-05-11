Dünyanın en büyük açık cezaevi: Gazze

🔸 Gazze'nin batısında bulunan bir evde biri kadın, biri engelli bir Filistinli olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

🔸 İsrail ordusu, sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenledi ve burada da 2 kişi öldü; 6 kişi yaralandı.

🔍 Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi ne?