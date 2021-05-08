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Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan cemaate yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıda 205 Filistinli yaralandı. Plastik mermi ve ses bombaları ile Filistinlilere saldıran İsrail polisi, Harem-i Şerif'i adeta savaş alanına çevirdi. Müslümanları Mescid-i Aksa ve Kudüs'ten uzaklaştırmak amacıyla özellikle Ramazan ayında ve Cuma namazlarında düzenlenen saldırılar, İsrail'in siyonist hedeflerinin bir parçası. Öte yandan Doğu Kudüs'e bağlı Şeyh Cerrah Mahallesinde, Yahudi yerleşimi için Filistinliler evlerinden zorla çıkarılması, gerilimi arttıran bir başka husus. İsrail polisinin şiddet içeren tutumunun gözler önüne serildiği; bir Filistinlinin boynuna polisin dizi ile bastırması sonucu "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyulmuştu. Filistinliler, "1948'den beri nefes alamıyoruz!" pankartlarıyla İsrail'in işgaline direnmeyi sürdürüyorlar.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:43
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İSRAİL POLİSİ NAMAZ KILAN CEMAATE SALDIRDI
İSRAİL POLİSİ NAMAZ KILAN CEMAATE SALDIRDI

🔸 İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan cemaate yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıda 205 Filistinli yaralandı.

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🔸 İsrail güçleri, dün akşam iftar saatinin ardından Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlediler. Harem-i Şerif adeta savaş alanına döndü.

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FARKLI BÖLGELERDE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FARKLI BÖLGELERDE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

🔸 İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinliler hedef alındı.

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🔸 Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısı 205'i buldu. 88 kişi Kudüs'teki hastanelere kaldırıldı; diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

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BÜYÜK ÇOĞUNLUK PLASTİK MERMİ İLE YARALANDI
BÜYÜK ÇOĞUNLUK PLASTİK MERMİ İLE YARALANDI

🔸 Yaralanmaların büyük çoğunluğunun, plastik mermi ile yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinildi. Hastanelerdeki doluluk oranı nedeniyle bölgede sahra hastanesi kuruldu.

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