Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan cemaate yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıda 205 Filistinli yaralandı. Plastik mermi ve ses bombaları ile Filistinlilere saldıran İsrail polisi, Harem-i Şerif'i adeta savaş alanına çevirdi. Müslümanları Mescid-i Aksa ve Kudüs'ten uzaklaştırmak amacıyla özellikle Ramazan ayında ve Cuma namazlarında düzenlenen saldırılar, İsrail'in siyonist hedeflerinin bir parçası. Öte yandan Doğu Kudüs'e bağlı Şeyh Cerrah Mahallesinde, Yahudi yerleşimi için Filistinliler evlerinden zorla çıkarılması, gerilimi arttıran bir başka husus. İsrail polisinin şiddet içeren tutumunun gözler önüne serildiği; bir Filistinlinin boynuna polisin dizi ile bastırması sonucu "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyulmuştu. Filistinliler, "1948'den beri nefes alamıyoruz!" pankartlarıyla İsrail'in işgaline direnmeyi sürdürüyorlar.