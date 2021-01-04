Selçuklu tarihinin merkezi: Alaaddin Cami
Alaaddin Cami, Konya'nın 800 yıllık en eski ve önemli yapısıdır. Burası Anadolu'nun İslam beldesi olmasında büyük hizmet eden Selçuklu'nun merkezidir. İktidar ve gücünü simgeleyen anıtsal nitelikte bu mabedin iç avlusunda 8 Selçuklu sultanı medfundur. Sizler için çini ve ahşap işçiliğinin şaheserlerini barındıran Alaaddin Cami hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 04.01.2021
18:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
19:30
KONYA’DAKİ SELÇUKLU MİRASI
📌 Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin miraslarından biri olan Alaaddin Camisi'nde genel restorasyonunun bitmesinin ardından mihrabın ve sultan sandukalarının düzenlenmesine geçildi.
➡ Anadolu Selçuklu sultanlarından I. Rükneddin Mesud zamanında şimdiki Alaaddin Tepesi'nde yapımına başlanan Alaaddin Camisi, I. Alaaddin Keykubad zamanında bugünküne benzeyen en yakın halini alarak ibadete açıldı.
Selçuklu döneminde yetişen alimler
➡ Caminin mihrap ve sandukalarında, Anadolu Selçuklular tarafından sıklıkla kullanılan mozaik çini tekniği görülür. Buradaki desenler çizimle değil, parçaların birleştirilmesiyle oluşturulurdu. Tek tek her bir parça, alt yapı malzemeye yapıştırılarak ana şekil tamamlanırdı. Restorasyonda 800 yıl önceki bu yöntem uygulanacak.
Yapılan çalışmalarda mihrapta kullanılan yaklaşık 8 bin parça tek tek kesildi ve geleneksel usulle yapıldı.
KONYA’NIN 800 YILLIK CAMİSİ
📌 Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ismini taşıyan Alaaddin Cami, bu dönemin en eski ve önemli eserlerindendir.
➡ Yapımına, Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud tarafından başlandı ve Alaeddin Keykubat tarafından 1221'de tamamlandı.
Caminin iç avlusunda Selçuklu sultanları; I. Mesut, II. Kılıçaslan, II. Nükrettin Süleyman, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Alaaddin Keykubat, II. Gıyasettin Keyhüsrev, II. Kılıçaslan ile III. Gıyasettin Keyhüsrev'in mezarları yer alır.
Selçuklu tarihi hakkında bilinmesi gereken terimler
SELÇUKLU’NUN GÜCÜNÜ SİMGELEYEN YAPI
📌 Alaaddin Cami, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük yapılarından biriydi.
📌Selçuklu mimarisinin en belirgin özelliklerini barındıran cami, yığma bir tepenin üzerine yapıldı.
➡ 1155 yılında abanoz ağacından yapılan minberi, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin şaheserlerinden biridir. Kündekârî denilen teknikte, geometrik şekillere göre biçilmiş parçaların yine geometrik desenlere göre birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiştir.
Selçuklu Devleti'nin iktidar ve gücünü simgeleyen anıtsal nitelikte bir yapıdır.
SELÇUKLU TARİHİNİN MERKEZİ
📌 Alaaddin Cami, Anadolu'nun İslam beldesi olmasında büyük hizmet eden Selçuklu'nun merkeziydi. Tarihe dair bilgiler vermesinden dolayı burada yer alan kitabe, süsleme ve türbeler oldukça değerlidir.
➡ Cami farklı dönemlerde inşa edildiğinden dolayı yapımında değişik malzemelerden faydalanıldı.
Mescid-i Aksa'da saklı Selçuklu kitabesi