Selçuklu tarihinin merkezi: Alaaddin Cami

➡ Caminin mihrap ve sandukalarında, Anadolu Selçuklular tarafından sıklıkla kullanılan mozaik çini tekniği görülür. Buradaki desenler çizimle değil, parçaların birleştirilmesiyle oluşturulurdu. Tek tek her bir parça, alt yapı malzemeye yapıştırılarak ana şekil tamamlanırdı. Restorasyonda 800 yıl önceki bu yöntem uygulanacak.

Yapılan çalışmalarda mihrapta kullanılan yaklaşık 8 bin parça tek tek kesildi ve geleneksel usulle yapıldı.