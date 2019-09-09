Hangi makam hangi hastalığa iyi geliyor? Makamların tedavi ettiği hastalıklar
Hangi makam hangi hastalığa iyi geliyor? Makamların tedavi ettiği hastalıklar
İslam âlimleri asırlar öncesinden kadim bilgi ve birikimleriyle gönül yorgunlarını müzik ile tedavi etti. Zekeriya Er-Razi, Farabi ve İbn Sina gibi âlimler de müziği insan ruhuna etkileri olduğunu söyledi. Rast makamı insana huzur verirken, saba makamı insana cesaret verirdi. Öğle vakitlerinde dinlendiği zaman etkili olan uşşak makamı ise insana gülme hissi verirdi. İşte makamların tedavi ettiği hastalıklar…
Giriş Tarihi: 09.09.2019
08:58
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019
09:09