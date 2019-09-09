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  • Hangi makam hangi hastalığa iyi geliyor? Makamların tedavi ettiği hastalıklar

Hangi makam hangi hastalığa iyi geliyor? Makamların tedavi ettiği hastalıklar

İslam âlimleri asırlar öncesinden kadim bilgi ve birikimleriyle gönül yorgunlarını müzik ile tedavi etti. Zekeriya Er-Razi, Farabi ve İbn Sina gibi âlimler de müziği insan ruhuna etkileri olduğunu söyledi. Rast makamı insana huzur verirken, saba makamı insana cesaret verirdi. Öğle vakitlerinde dinlendiği zaman etkili olan uşşak makamı ise insana gülme hissi verirdi. İşte makamların tedavi ettiği hastalıklar…

Giriş Tarihi: 09.09.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 09:09
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RAST MAKAMI
RAST MAKAMI

Rast makamı: Sağlık üzerinde etkisi olan dört makamdan biridir. Akıl hastalığından ve felç illetinden kurtulmaya yönelik yardımcı ve destekleyici bir makamdır. Gündüzleri ve özellikle Salı günleri etkisi fazladır. En eski makamlardandır. Farsçada doğru, dosdoğru, sağ ve gerçek anlamına gelir.

Farabi'ye göre ise Rast makamı insana sefa (neşe-huzur) verir. Güneş iki mızrak boyunda olduğunda etkilidir.

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IRAK MAKAMI
IRAK MAKAMI

Irak makamı: Asabî mizaçlılara ve hafakana iyi gelir. Çocuktaki menenjit hastalığına faydalıdır.

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İSFAHAN MAKAMI
İSFAHAN MAKAMI

İsfahan makamı: Zihni açar, zekâyı keskinleştirir, anıları tazeler. Soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan korur.

Farabi'ye göre İsfahan makamı insana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. Gün batarken etkilidir.

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BUSELİK MAKAMI
BUSELİK MAKAMI

Buselik makamı: Kulunç ve bel ağrılarının tedavisinde faydalar sağlar. Kalça, baş ağrısı ve göz hastalıklarına iyi gelir.

Farabi'ye göre bu makamı insana kuvvet verir. Kuşluk vaktinde etkilidir.

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REHAVİ MAKAMI
REHAVİ MAKAMI

Rehavi Makamı: Tüm baş ağrılarına, burun kanamasına, ağız çarpıklığına, felç ve balgam hastalıklarına iyi gelir.

Farabi'ye göre Rehavi makamı insana beka (sonsuzluk fikri) verir.

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