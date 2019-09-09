Hangi makam hangi hastalığa iyi geliyor? Makamların tedavi ettiği hastalıklar

Rast makamı: Sağlık üzerinde etkisi olan dört makamdan biridir. Akıl hastalığından ve felç illetinden kurtulmaya yönelik yardımcı ve destekleyici bir makamdır. Gündüzleri ve özellikle Salı günleri etkisi fazladır. En eski makamlardandır. Farsçada doğru, dosdoğru, sağ ve gerçek anlamına gelir.

Farabi'ye göre ise Rast makamı insana sefa (neşe-huzur) verir. Güneş iki mızrak boyunda olduğunda etkilidir.