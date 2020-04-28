İslam medeniyetinin en önemli göz doktorlarından Ali bin İsa kimdir?

İslam medeniyeti, asırlar boyunca gıpta edilip örnek alınan bir sağlık sistemi kurdu. Tabiplik, medeniyetimizde çok şerefli bir meslek olarak yer alırdı. 7. yüzyıldan başlayarak tıp ilmi, İslam dünyasının farklı bölgelerinde oldukça karmaşık ve değişik bir disiplin halinde gelişme gösterdi.

Medeniyetimizde ortaya konulan ilmi çalışmalar ve yapmış olduğu yeni icatlar insanlığı etkisi altına aldı. Bu alanda kaleme alınan eserler asırlar boyunca medreselerde üniversitelerde ders olarak okutuldu.

İslam dünyasının yetiştirdiği büyük alim