Endülüslü Müslüman bilim insanları ve buluşları

Abbas ibn Firnas, tarihte uçan bir makine yapıp ve uçma konusunda gerçek bir girişimde bulunan ilk kişidir. 9. yüzyılda yaşayan Müslüman âlim, imza attığı birçok keşfin de etkisiyle döneminde önemli bir yere sahipti. Devrin hükümdarı tarafından "hâkim-ül endülüs" unvanı verilen Müslüman bilim adamı aynı zamanda ünlü bir şair, astrolog, müzisyen, astronom ve mühendisti.

Abbas ibn Firnas, uzayı temsil eden bir gök küresi kurdu ve sonraları Avrupa'da astronominin gelişmesinde önemli tesiri olan Sindhind tablolarının çizimlerini yaptı.