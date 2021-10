Hulâsa: Özöğretisi – II

[ii] Gerçeklik: Ar-F vâki'iyyet; Y TO övn (to onti), TO npay^aıoç (topragmatos); KL res vera, verum, OrL realitas; Fr realite; Alm Wirklichkeit; R geHCTBHTentHOCTB (deistvitelnost').

Hakıkat: Ar, F hakikat; Y a^Bsıa (aletheia); L veritas; Fr verite; Alm Wahrheit; İng truth; R npaBga (pravda).

A^9n (lethe): Unutma, unutkanlık; silme —bkz: Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones ve Roderick McKenzie: "A Greek — English Lexicon".