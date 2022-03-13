Sedat Umran’dan bilinmeyen üç şiir

Arşivimi karıştırırken ünlü şair Sedat Umran'a ait dört şiir gördüm. Birden rahmetli ile ilgili hatıralarım zihnime üşüştü. Arada gelir, problemlerinden ve çeşitli konulardaki düşüncelerinden söz eder, ilaç yazmamı isterdi. Kibar, nazik ve beyefendi bir insandı. Entelektüel birikimi dikkati çekerdi.

Geldiğinde her defasında ücret teklif eder, 'olmaz öyle şey' diye karşılık verince de elini cebine atar, 'şairin hediyesi şiiri olur' der ve kendi el yazısı ile yazdığı şiirlerinden hediye ederdi.

Böylece verdiği ve başka yerde yayınlanıp yayınlanmadığını bilmediğim bu şiirleri buraya geçirmek istiyorum:

MAKARA

Çözmekten daha güçmüş

Hiç bitmiyor sara sara

İplik tükenmeyen düş

Ve ruhum bir makara

***

İstediğin kadar ara

Bulamazsın ucunu

Ama çözmeye çalış

Başın düşünce dara!...

YUMAK

Bir yumak olmanı isterdim

Belki bir gün ucunu bulmak

Sonunda çözülmekten kurtulmak

Derdim ki: Sana bir ömür verdim.

***

Beni avuturdu bu çetin uğraş

Yıllarımı iliştirip yakana

Beni gösterirdi aynan sana

Senin için biçtiğim kumaş.

***

Olurdu ömrüm, dikiş tutmasa da

Bulurdum seni acıda, kuşkuda, tasada!...

NAR

Yâkut dişleri dökülür her gülüşünde narın,

İçi kıvılcım dolu, ortasında sonbaharın!....

DİŞ

Ağzımda pabuç kadar, çok ucuz bir takma diş

Kim bilir ne acılar, ne sevinçler çiğnemiş!...

SEDAT UMRAN HAKKINDA BİRKAÇ CÜMLE (*)

Olcay Yazıcı'ya göre 24 saatini dolu dolu şiirle, aşkla, sevdayla yaşayan mistik kâşif Sedat Umran, 1926 yılının Mart ayında İstanbul Kumkapı'da dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Sedat Öcal'dır. Babası Islahiyeli İlkokul öğretmeni Mehmet Kâzım Öcal, annesi ise Emine Sadiye Hanım'dır.

Mehmet Nuri Yardım'a göre Sedat Umran, "günümüzün Ahmet Haşim'idir". Bunu demesinin sebebi Sedat Umran'ın büyük bir eşya şairi olmasındandır. Dünya edebiyatına eşine rastlanılmayacak konulara sahip şiirlerin şairi olan Sedat Umran, makastan paspasa, mandaldan ampüle varasıya yüzlerce eşya hakkında derinlikli şiirler yazmış, insanın eşyaya bakış açısını sorgulamış ve eşyaya dair farklı ve orijinal yaklaşımlar sergilemiştir.

Türk şiirinin büyük ismi Sezai Karakoç ile dostluğu olan Sedat Umran için Karakoç "Büyük Şair" tanımlamasını kullanmıştı. Hakikaten eşyanın dilini şaşırtıcı bir şekilde kullanan Sedat Umran, Türk şiirinde kendine özgü bir alan açabilen ender şairlerdendir. Şiirde eşyanın metafizik tarafını devamlı kurcalayan, semboller kullanan Umran "Leke" kitabıyla birlikte artık bir ekol olmuştu.

Başına buyruk bir şairdir. Şiir, onun için her şeyin önündedir. Ezberinde yüzlerce şiir vardır.

Ömrünün son demlerini Darülaceze'de geçirmiştir. 25 Haziran 2013 tarihinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra Kayışdağı Darülaceze'ye götürülür, 7 Ağustos 2013 tarihinde sabah saatlerinde vefat eder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir.

Eserleri genellikle şiir kitapları olmasına karşın, özellikle çevirileri de alanında önemli eserlerdir. Almancadan dilimize kazandırdığı çeviri eserleriyle bir kaynak olmaya devam ediyor.

(*) Bilal Can: 15 Maddede Sedat Umran. Edebifikir. (İnternetten erişim, 12 Mart 2022)

Prof. Dr. Sefa Saygılı