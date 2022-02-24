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DÜNYA

Türkiye'den Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına yönelik duyuru

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 13:22
Türkiye’den Ukrayna’daki Türk vatandaşlarına yönelik duyuru

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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Etiketler Kiev Harkiv Ternopil Sumi Rivne Poltava Lviv Luhansk Volin Odesa Mikolayiv Ivano Çernivtsi Herson Zaporijya

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