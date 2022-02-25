Mutluluk için tavsiyeler

Geçmişe göre bebek ölümlerini azalttık, pek çok bulaşıcı ölümcül hastalığı yok ettik, gıda darlığının üstesinden geldik, aşırı hava koşullarının yıkıcı etkisini gideren enerji, konut ve ulaşım sistemleri geliştirdik.

Yırtıcı hayvanlardan korunuyor, vasıfsız işlemleri artık insan gücü değil makineler yapıyor. Eğitim, spor, sanat ve eğlence aktivitelerini içeren bir yaşam şeklimiz var. Ortalama hayat süresi uzadı. Ancak eskiye oranla daha mutlu değiliz.

Çünkü haz veren durumlara alışıyor veya adapte oluyoruz. Kendimizle başkalarını kıyaslıyoruz.

Aslında hepimiz sağlıklı ve mutlu olmayı isteriz. Çünkü mutlu insanlar dünyayı daha güvenli idrak eder ve kendilerini de daha güvenli hissederler. Daha kararlıdırlar ve başkalarıyla daha kolay anlaşır, işbirliği yaparlar. Daha sağlıklı, enerjik ve doyum sağlamış olarak yaşarlar. Evlilik yapma ihtimalleri daha yüksektir.

İnsanların ne kadar mutlu olduğu beyanlarıyla anlaşılır. Kısacası mutlu insanlar, beklenecek şekilde görünür ve davranırlar. Genelde dışa dönük olurlar, kararlı ilişkiler kurarlar, sağlıklı ve üretken hayat sürerler.

Mutlu insanlar mala mülke fazla değer vermez, reklam ve propagandadan daha az etkilenir, iktidar ve başarı arzusunun peşine takılmazlar.

Berrak ve belirli amaçlara dönük zorlu uğraşlara giren insanlar, rahat ve keyifli bir hayat sürenlere oranla genelde daha mutludur.

Bir kişi sırf kendisi için çalışmaktan ne kadar uzaklaşırsa, ilişkilerinin ve bağlılıklarının kapsamı ne kadar genişlerse, daha mutlu olma ihtimali o ölçüde artar.

Araştırmalar daha mutlu bir hayat sürmek için ispatlanmış şu tavsiyeleri göstermektedir:

*Zengin olmak ve maddi başarılar kalıcı mutluluk veremeyecektir. Birçok kişi 'zengin olsam, malım mülküm çok olsa mutlu olurum' diye düşünür. Bu doğru değildir. Beklentilerimizi ayarlayarak maddi durumumuz ne olursa olsun değişime uyum sağlayabiliriz.

*Zamanını iyi değerlendirmelidir. Mutlu insanlar yaşamlarının kontrolünü ellerinde bulundurduğunu hissederler. Zamanı etkili kullanmak, her gün küçük de olsa faydalı işler yaparak ilerlemek önemlidir.

*Tebessüm etmek, güler yüzlü olmak kendimizi daha mutlu hissetmemiz için yararlıdır. Bu yüzden mutlu bir yüz ifadesi takınmalı; özsaygısı yüksek, iyimser ve cana yakın olmaya gayret etmelidir.

*Becerilerimize uygun iş ve boş zaman aktiviteleri aramalıdır. Mutlu insanlar sık kendilerini zorlayan ancak baş edebildikleri görevlerle uğraşmaktadırlar. Toprak ve el işleri, sevdikleriyle sohbet etme gibi basit etkinlikler mutluluk sağlar.

*Bir şeyler satın almak yerine keyif aldığımız, daha sonra mutlulukla hatırlayacağımız ve hakkında güzel konuştuğumuz deneyimler yararlıdır.

*Egzersizden vazgeçmemelidir. Ancak hareketli yaşam, düzenli ve istikrarlı olmalıdır. Fiziksel egzersiz sağlık ve enerji sağladığı gibi depresyon ve anksiyeteye de (endişe ve kaygı hali) iyi gelmektedir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

*Uyku yeterli ve düzenli olmalıdır. Mutlu insanlar aktif hayat sürmelerine rağmen kendileri ve uykuları için zaman ayırırlar. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak önemlidir. Bu uyku vakti de gece olmalıdır.

*Aile, dost, arkadaş ve akrabalarla yakın ilişkilere önem vermelidir. Sevdiklerimizle sohbet ve muhabbet, onlara nazik ve olumlu davranmak oldukça yararlı olacaktır.

*Muhtaç ve sıkıntıdaki kişilere yardım elini uzatmalı, yardımlaşmalı ve iyilik yapmalıdır. İyilik yapmak iyi hissetmemizi de sağlayacaktır.

*Şükretmek, nimetlerin kıymetini bilmek, karşılaştığımız olumlu olaylarda teşekkür etmek bizlere yine mutluluk verecektir.

*İnançlı olmak, manevi hedeflerimizin olması ve inanç topluluklarına katılmak yani dinimizdeki ibadet, dualar ve toplu iftarlar da mutluluk verir.

Evet, bunların hepsi bizlere mutluluk veren ispatlanmış teklif ve tavsiyelerdir. Uygulamak elimizdedir.

Prof. Dr. Sefa Saygılı