Dövme ve zararları

Çin'de milli takım oyuncularına dövme yaptırma yasağı!

Medyada yer alan habere göre; Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirmiş. Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedilmiş.

Ülkenin hükumete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dâhil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurmuş.

Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunulmuş.

Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedilmiş.

Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin, antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtilmiş.

Çin hükumeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyorlarmış.

Çin bu yasağı almakta haklıdır. Sebebini inceleyelim.

Dövme nedir?

Dövme, bir insanın derisi üzerine yapılan kalıcı bir çizim veyahut işaret ve izdir. Genellikle vücudun örtünmeyen yüz, kol ve bacaklar kısmına çeşitli figürler ve resimler, sosyal mesajlar, özlü sözler işlenir. Günümüzde özellikle gençler arasında moda tarzında yaygındır.

Dövmede renkli materyaller ve deri delen aletler kullanılır. Dövme yaptıranların birinci amacı diğer insanların dikkatini çekmektir. Bu yüzden kozmetik amaçlarla kullanılırlar.

Bunun yanı sıra kötülüğe karşı koruma olarak da kullanıldıklarına dair mitler ve yanlış inançlar da mevcuttur. Antik Mısırlılar dövmelerin rahatsızlıkları iyileştirdiğine, nazarı yok ettiğine ve kıskançlıktan koruduğuna inanırlardı. Dövmeler ayrıca derinin aşağılanması veya ilahları ve ruhları temsil eden büyücülerin veya rahipler adına insanların kendilerinin vücutlarını feda etmesine yönelik bir ritüel olarak da gerçekleştirilirdi. Bu yaraların, dövme yapılan kişiye koruma iyi şans veya güç getirdiğine inanılırdı. Not edilmesi gerekir ki Hristiyanların ve Müslümanların bir kesimi dövme yaptırıyor olsa da iki dinde de bu yasaktır. İslam dövme yaptıranı lanetlerken Hristiyanlık ise İznik konsülünden beri bunu yasaklamış ve yedinci konsülden itibaren de bunu putlara tapıcı bir gelenek olarak nitelendirmiştir.

Daha çok kimler dövme yaptırmakta?

Özellikle kadınlar dövmeye özel bir ilgi göstermişlerdir. Bir zaman dövme yaptırmak kadınlıkla eşdeğer tutulmuştur çünkü kadınlar bunu kozmetik amaçlarla çok yaptırmıştır. Özellikle askerler, mahkûmlar ve denizciler dövme yaptıran erkek grupları arasında öne çıkmaktadırlar. Yine suç işleyenler, madde kullananlar ve antisosyal kişilik bozukluğu olanlarda dövmeye daha sık rastlanmaktadır.

Dövme yaptırmanın insan sağlığına zarar verdiği kesindir. Bu zararlardan bazıları şöyledir:

*Dövme yaptıranlarda en yaygın risk cilt kanseridir. Çünkü dövme materyallerinin içerisinde birçok ağır metaller, kurşun, nikel, titanyum ve çeşitli boyar maddeler bulunur. Üstelik derinin dövmelerle kaplanması o bölgedeki birtakım sağlık sorunlarının gözden kaçmasına ve erken teşhis edilmesinin engellenmesine de yol açabilmektedir.

*Derinin güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunması her zaman önemlidir. Ancak dövmeler aşırı miktarda güneşte kalmanın oluşturabileceği olumsuz etkileri daha da artırabilmektedir. Dövme yaptıran kimi insanlar güneşe çıktıklarında dövmelerinde kabartılar ve kaşıntılar meydana gelebilir.

*Gebelik sırasında bebeğin gelişimini de olumsuz etkiler.

*Çeşitli deri hastalıklarına davetiye çıkarır. Tetanos, genital uçuk, verem ve hepatit B hastalığına da sebep olabilir.

*Lenf bezi iltihabı, kolayca geçmeyen alerjik reaksiyonlar ve skar-keloid dokusu olarak bilinen aşırı yara izleri de dövme sonrası gözlemlenebilir.

*Yabancı cisim tepkisi: Bazen dövme için deri altına yerleştirilen boya etrafında granülom adı verilen iltihabi bir bölge oluşur ve deri yapısının bozulmasına ve deride sertleşmelere sebep olabilir.

*Kanla bulaşan hastalıklar: Dövme için kullanılan ekipmana herhangi bir virüs taşıyan kan bulaşmışsa, çeşitli kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski görülür.

*Görüntüleme, radyolojik problemler: Nadiren, dövmeler veya kalıcı makyaj, tanı amaçlı kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MRI) incelemeleri sırasında etkilenen bölgelerde ödem veya yangıya neden olabilir. Bazı durumlarda dövme boyası görüntünün kalitesini bozabilir.

*Hijyenik koşullarda gerçekleştirilmeyen dövme yaptırma operasyonu ciddi enfeksiyonlara, kişinin mikrop kapmasına neden olur.

*Yaptıranların çoğu, dövmeciler için "çok temiz çalışıyorlar" demektedir. Hâlbuki damar ve lenf dokusunu bozan uyarı veya mikroplar, dövmecinin cihazı ve işlem koşulları hijyenik olsa bile hastalık yapabilmektedir. Gelen mikrop derinin kendi mikrobudur.

*Deri üzerinde derimize yararlı sayısız sayıda mikrop ve canlı yaşamaktadır. Bu canlılar deri için yararlı ama herhangi bir nedenle derinin altına girince zararlı olmaya başlarlar. Deri altına giren mikrop, orada hem toplardamar hem de lenf damarları tarafından alınır. Lenf damarları zaten çok hassas olduklarından en ufak bir uyarı ile tıkanmaya ve sonrasında Lenfanjit ve daha sonrasında da Lenfödem olmaya eğilimlidir.

*AIDS türü hastalıkların rastlanması mümkündür. AIDS, sadece cinsel yolla değil; kan yoluyla bulaşan bir hastalıktır ve ölümcül olabilir.

*Dövme derinin alt tabakalarına yapılan bir işlemdir. Bundan kurtulmak istendiğinde çözüm kolay değildir. Dövme sildirme işlemi sırasında yara yeri enfeksiyonu, deride koyu ve açık lekelenmeler, doku toplanması, derin cilt hasarı ile iz kalması, yanıklar, kabuklanma ve su toplanması olabilir.

Yani dövmeden kurtulmak pek mümkün değildir. Dövme yaptırmaya karar verenler bu gerçeği bilmelidirler.

Dövme yaptırmak haramdır

1400 yıl önce Peygamberimiz dövme yaptırmayı yasaklamış ve dövme yapanları lanetlemiştir. Lanetin manası, Allah'ın merhametinden kovulmaktır. Dolayısıyla dinimiz dövme yaptırmayı kesinlikle yasaklamıştır.

Bu haramlık, hiç kimsenin dövme yapmanın zararları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı bir zamanda olmuştur. İşin ilginç olan yanı ise, dövme hakkında son yapılan bilimsel araştırmalara göre, dövmenin sonuç itibariyle, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

Prof. Dr. Sefa Saygılı