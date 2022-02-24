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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Tüm iletişim kanallarından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla temas halindeyiz

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 12:50
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Tüm iletişim kanallarından Ukrayna’daki Türk vatandaşlarıyla temas halindeyiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaparak, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaptı.

Paylaşımında Kıran, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

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Etiketler Ukrayna Yavuz Selim Kır Türkiye

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