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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alınıyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almıyor.

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Etiketler Süleyman Soylu Ibrahim Kalın Ukrayna Milli İstihbarat Teşkilatı Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Rusya

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