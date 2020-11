İslamofobi II: İnsaf ve samimiyete doğru

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dürr-i güftârım

Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil



Nef'i

İnsaf, Arapça bir kelime olup yarım (nısf) kelimesinden gelir. Yani "yarısını kendime alıyorsam, yarısını da sana veriyorum" demektir. İnsaflı olmak aynı zamanda adil ve hakşinas olmak demektir. Her çağda, her mekânda ve her toplumda insaflı insanlar daima bulunur. Batılı araştırmacılar içerisinde de İslam ve Hz. Peygamber'e karşı insaflı değerlendirmelerde bulunanlar vardır. Dolayısıyla İslam ve Batı arasındaki münasebetleri daimî bir savaş ve çatışmalar tarihinden ibaret görmek de doğru olmaz. İslam karşıtı, çatışmacı karakterdeki yaklaşımların aksine İslam ve Batı'yı kardeş medeniyetler olarak gören pek çok Batılı ve Müslüman düşünürün varlığı da inkar edilemez. Ünlü Doğu-Batı Divanı'nı Sadi Şirazî'ye ithaf eden büyük Alman şairi Goethe ve Hz. Peygamber'i tarihin kurucu kahramanları olarak gören İngiliz tarihçi Carlyle bunlardan sadece ikisidir.

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı'da, Hz. Peygamber'in olumsuz ve tahrip edilmiş imajı nispeten daha olumlu yöne doğru yol almıştır. Mesela 19. Yüzyılın ortalarında Thomas Carlyle'nin (m.1795-1881) verdiği ("The Hero as Prophet/Kahraman Peygamber") adlı bir konferansta açıkça Hz. Peygamber'in samimiyetinden ve İslam'ın doğruluğundan bahsetmesi Batı'da çağdaş dönemde ilk defa Hz. Peygamber'e karşı olumlu bir tavrın doğduğuna işaret olmuştur. Nitekim Montgomery Watt, Carlyle'nin bu konuşmasını Avrupa tarihinde ilk defa olan bir olay olarak niteler ve İslam'ı büyük düşman olarak gören ortaçağ Batı zihniyetinin tersine döndürülmesinde büyük bir adım olduğunu dile getirir.

Aslında Hz. Peygamber hakkında tamamen olumlu fikirler ortaya koyan ve Hıristiyanların iftiralarına karşı onu savunan ilk eseri yazan İngiliz tıp doktoru Henry Stubbe'dir (m.1632–1676). Onun ardından İngiliz Oryantalist Lord John Davenport (m.1789-1877) eserlerinde daha çok İslam'ın Türkler (Osmanlı) döneminde medeniyete dönüşmüş şekli üzerinde durmakla birlikte, Hz. Peygamber'in hayatı konusunda objektif bir tavır içerisinde olmuştur. Yaşadığı dönem dikkate alındığında bu objektif yaklaşım çok önemli bir aşamayı göstermektedir. Eserini önemli kılan bir diğer husus ise Batı'da Hz. Peygamber'e atılan iftiraları reddetmesi ve hakikati savunmuş olmasıdır. Bu iftiraları dört ana başlıkta toplayan Davenport, bunları, Muhammed'i, kendi eseri olan bir dini yaymak, İslam'ı kılıç gücüyle yaymak, Kur'an'da tensel ve çekici bir cennet portresi çizmek ve çok eşliliği meşrulaştırmak olarak belirlemiştir. Mesela birinci iddiaya cevap verdiği bölümde şöyle demektedir: "Muhammed ve onun inanç sistemine sürekli isnat edilen sahtelik suçlamasına gelince, İslam Peygamberinin de Hz. İsa gibi Yüce Allah'ı birleyen Tevhid inancını öğretmesi bu suçlamanın yersizliğine en kuvvetli delildir. Sahtelik suçlaması onun peygamberlik davasına yönelik olarak tevcih ediliyorsa, buna da imkân yoktur. Putperestliği kaldırarak Allah'ın birliğini öğretmenin ancak ilahi davet ile yapılabilecek bir iş olduğu herkesin malumudur… Oysa Hıristiyan milletler arasında putperestlik yeniden peyda olunca, diğerlerine üstün olan Hıristiyanlar putları kabul etmeyen Hıristiyanları dinsiz sayacak derecede ileri gitmişlerdir."

Batı'da son zamanlarda Hz. Peygamber hakkında olumlu kanaat sahibi yazarların varlığı bilinmekle birlikte tamamının Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini kabul ettiklerini söylemek doğru olmaz. Ancak en azından, hayatı hakkında objektif yaklaşım sahibi olmaları bile tarihi düşmanlığa bakıldığında çok müspet bir gelişme olarak görülebilir. Dolayısıyla bu tür insaflı düşünürlerin gündemde tutulması İslamofobiyle mücadele açısından önemlidir.

XIX. yüzyıldan itibaren Hz. Peygamber ve İslam konularında daha objektif akademik araştırma yapan şarkiyatçılar ortaya çıkmıştır. William Mavor (1758–1837) bunlardan biridir. O, dünya tarihini yazdığı ansiklopedisinde Hz. Peygamber'in hayatını objektif şekilde vermiş, daha da önemlisi dünya tarihini eski (ancient) ve modern şeklinde ikiye ayırarak modern dönemi "Muhammed'in Hayatı" bölümü ile başlatmıştır. Yine Hz. Peygamber'in hayatını yazan Batılı ilim adamlarının en iyi niyetlilerinden biri olarak kabul edilen Emile Dermenghem (1892-1971) anılabilir. Ayrıca Mediators adlı eserinde Hz. Peygamber'i, dokuz büyük şefaatçiden biri olarak gören Hıristiyan teologlarından John Macquerrie (1919-2007), hayatının yedi yılını Roma Katolik Rahibesi olarak geçiren ödüllü İngiliz yazar Karen Armstrong, Martin Forward, David A. Kerr (1945-2008), Richard Henry Drummond, Hz. Peygamber ile Hz. İsa'yı mukayese eden ve her iki peygamberin aynı peygamberlik ailesinden geldiğini ifade eden William E. Phipps, dünyanın en meşhur ilk yüz kişisi arasında ilk sıraya Hz. Muhammed'i yerleştiren ABD'li astrofizikçi Michael Hart ve Müslüman olduğu da söylenen Annemarie Schimmel (1922-2003) anılmaya değerdir.

Ancak bütün bu olumlu ve objektif yaklaşım çabalarıyla birlikte yine de Batı düşünce yapısının ürettiği bazı önyargıların tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Mesela yirminci yüzyılda oryantalistler üzerinde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatı konusundaki çalışmaları çok etkili olan Montgomery Watt, bu konuda yazılan diğer şarkiyat kaynaklara kıyasla kayda değer objektiflikler içerse de kendi tahminî çıkarımlarına aşırı güvenirken, İslâmî kaynaklara karşı aşırı şüpheci bir tavır içerisinde olması, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatıyla ilgili her olayı maddî (seküler) sonuçlara bağlaması ve de Rasûlullah'a, peygamber sıfatından daha ziyade devlet adamı sıfatını kullanmayı tercih etmesi açılarından eleştirilmektedir.

Burada İslam'ı seçen mühtedileri de anmak gerekir. Başta Leopold Weiss (Muhammed Esed) olmak üzere Roger Garaudy, Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), Malcolm X, Cat Stevens (Yusuf İslam) ve niceleri araştırmaları sonucunda İslam'ı seçmişlerdir. Onların da İslamofobiyle mücadelede çok önemli katkıları bulunmaktadır.

Son olarak İslam'a hep saygı duyan Alman şair Wolfgang von Goethe (1749- 1832) ve Batılı edebiyatçı ve şair R. Maria Rilke'nin (1875-1926) Hz. Muhammed'i (s.a.v.) öven şiirlerinden birer parça verebiliriz.

HAZRETİ MUHAMMED (DAĞ PINARI)

Sevinç sevinç berrak

Ve yıldız yıldız parlak

Bir dağ pınarı

Üstünde beyaz bulutların

Ve kuytusunda bir yeşil yamacın

Aziz ruhlar sallamış beşiğini

Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara

Raks eder gibi iner mermer kayalara

Haykırır sevincini semalara

Dağ geçitlerinde

Önüne katar renk renk çakılları

Ve bağrına basar kardeş pınarları

Çiçeklenir ayak bastığı yerler

Ve nefesiyle yeşerir çimenler

Yoldaşı olur şimdi ırmaklar

Ovaları doldurur gümüş ışıklar

Bir ses yükselir pınarlardan

"Kardeş ayırma bizi koynundan,

Bekliyor Yaratan.

Yoksa bizi çölün kumları yutacak

Güneş kanımızı kurutacak

Kardeş,

Dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını

Hepimizi alıp koynuna

Eriştir bizi yüce Rabbına

Ezelî Deryâ'nın yanına."

Peki, der, dağ pınarı

Kendinde toplar bütün pınarları

Ve haşmetle kabarır göğsü, kolları

Ülkeler açılır uğradığı yerlerde

Yeni şehirler doğar ayaklarının altında...

Kulelerin alev zirvelerini

Ve haşmetli mermer saraylarını

Bırakıp arkasında

Yürür mukadder yolunda

Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak

İhtişamının şahitleri

Evlâtlarını Rabbine ulaştırarak

Karışır İlâhî ummana coşarak!

(Goethe)

MUHAMMED'İN YAKARIŞI

Gerçi saklandığı yere, o pek yüce olan

Girince bir bakışta tanınan Melek

Dimdik ve görkemli parıltılar salan:

Yalvardı bütün iddialardan vazgeçerek

İzin verilsin diye gezgin kalmasına

Eskisi gibi, dalgın bir tacir olarak yani;

Okumuşluğu yoktu, fazla gelirdi ona da

Bilginlere de görmek sözün böylesini.

Melekse emredercesine gösteriyordu

Levhasına yazılanları yalvarana

Gösteriyor ve istiyordu tekrar: Oku

Okudu O da: Öyle ki Melek hayrandı.

Çoktan okumuş denirdi artık ona

Yapabilendi o, kulak veren ve yapandı.

(Rilke)

Prof. Dr. Murat Şimşek