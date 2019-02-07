Dünyaca ünlü isimler nasıl Müslüman oldular?

Geçtiğimiz Ekim ayında Müslüman olduğunu açıklayan bir diğer isim ise dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'dı. Bundan 30 yıl önce müzik dünyasına "Nothing Compares 2 U" adlı şarkı ile girmiş, o tarihten sonra daima konuşulan bir isim olmuştu.

Zirvede olduğu günlerde layık görüldüğü Grammy ödülünü reddetmesi ile hafızalara kazınmış, politik kimliğini sanatı ile harmanlayarak ABD ve savaş karşıtı bir çizgide ilerlemişti.

Geçtiğimiz yıl intihara meylinden bahseden bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, aradığı huzuru İslam'da bulduğunu söylemişti. Müslüman olduğunu ve ismini "Şüheda" olarak değiştirdiğini açıklayan O'Connor, "Müslüman olmaktan gurur duyduğumu açıklamak istiyorum" şeklinde konuşmuş, "Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal metinler, diğer kutsal metinleri gereksiz kılan İslam'a götürür" demişti.