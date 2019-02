Dünyaca ünlü isimler nasıl Müslüman oldular?

1982 yılında, ünlü filozof Roger Garaudy İslam'ı seçti. Garaudy, Türkiye'de 20'inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren tanınmaya başlayan bir isimdi. 1960'larda dilimize çevrilen "İslamiyet ve Sosyalizm" adlı eserinde İslam'la ilgili fikirleri, adeta onun ileride Müslüman olacağının bir işareti gibiydi.

Fransız filozof kendini, insanoğluna yönelik baskıların, zulümlerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bir çare bulmaya adamıştı. Bu sırada yaptığı çalışmalarsa onu İslam'a ulaştırdı. Garaudy'nin "Yaşayan İslam", "İslam ve İnsanlığın Geleceği" gibi çok sayıda eserinden çıkarılabilecek sonuç şudur: İnsanlığın evrensel barışa ve kimsenin kimseyi ezmediği sosyal adalet düzenine erişebilmesinin zemini Kur'an'dır. Onun gözünde Kur'an, hiç eskimeyen, daima yenilenen bir kitaptır.

Garaudy düşüncelerini şu sözlerle anlatmıştı: "Dünyada her fikir, her söz, 50-100 sene içinde eskiyip değerini yitirmeye mahkûmdur. Bunun tek istisnası Kur'an'dır. Eskimediği gibi her geçen gün daha da anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir."