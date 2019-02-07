Dünyaca ünlü isimler nasıl Müslüman oldular?
Dünya üzerinde 1,8 milyar Müslüman yaşıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalar, İslam'ın dünyanın en hızlı yayılan dini olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak, Hollanda'da aşırı sağcı milletvekili Joram van Klaveren, İslam'ı seçti. Kleveren, aslında İslam karşıtı bir kitap yazıyordu ancak bu süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti ve Müslüman oldu. Bizler de Kleveren'den yola çıkarak, Muhammed Ali'den Malcolm X'e, Yusuf İslam'dan Sinead O'Connor'a, İslam'ı seçen dünyaca ünlü isimlerin hikâyelerini derledik.
Giriş Tarihi: 07.02.2019
13:52
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019
11:09
‘İSLAM KARŞITI’ KİTAP YAZARKEN MÜSLÜMAN OLDU
"Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da aşırı sağcı milletvekili Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazdığı süreçte, yaptığı araştırmalar sonucu İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti ve Müslüman oldu.
39 yaşındaki siyasetçi, geçtiğimiz Ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu. Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtlığını çürüten bir kitaba da imza attı.
"Dünyaca ünlü isimler nasıl Müslüman oldular?" adlı videoyu izlemek için tıklayın.
İNTİHARIN EŞİĞİNDEN İSLAM’IN HUZURUNA
Geçtiğimiz Ekim ayında Müslüman olduğunu açıklayan bir diğer isim ise dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'dı. Bundan 30 yıl önce müzik dünyasına
"Nothing Compares 2 U" adlı şarkı ile girmiş, o tarihten sonra daima konuşulan bir isim olmuştu.
Zirvede olduğu günlerde layık görüldüğü Grammy ödülünü reddetmesi ile hafızalara kazınmış, politik kimliğini sanatı ile harmanlayarak ABD ve savaş karşıtı bir çizgide ilerlemişti.
Geçtiğimiz yıl intihara meylinden bahseden bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, aradığı huzuru İslam'da bulduğunu söylemişti. Müslüman olduğunu ve ismini
"Şüheda" olarak değiştirdiğini açıklayan O'Connor, "Müslüman olmaktan gurur duyduğumu açıklamak istiyorum" şeklinde konuşmuş, "Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal metinler, diğer kutsal metinleri gereksiz kılan İslam'a götürür" demişti.
"Sinead O'Connor'ın Müslüman olma anı" adlı videoyu izlemek için tıklayın.
KATOLİK BİR AİLEDE BÜYÜDÜ, İSLAM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Ünlü Hollywood oyuncusu Ellen Burstyn, Katolik bir ailede büyümesine rağmen 30'lu yaşlarda İslam'la tanışarak Müslüman oldu. Burstyn, röportajında Müslüman olduktan sonra hayatının çok farklı yerlere gittiğini söyledi.
‘CAT STEVENS’TAN ‘YUSUF İSLAM’A
Dünyaca ünlü müzisyen Cat Stevens, kariyerinin zirvesindeyken Müslümanlığa geçmesinin ardından adını
"Yusuf İslam" olarak değiştirdi. İslam'a geçiş öyküsünü ise şu sözlerle dile getirdi:
"Çok zor durumdaydım. Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir defasında yüzmeye çalışıyordum, bütün gücümü kaybettim. Suyun üzerinde kalmak için tüm gücümü harcadım. O an dinim ortaya çıktı. Allah'ım lütfen beni kurtar dedim. Benim dinim buydu, Allah beni kurtardı, ben oradan kurtuldum ve Kur'an'a ulaştım."
Yusuf İslam, hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiği Müslümanlığı seçmeden önce Ortodoks bir aile öğretisiyle yetişmişti. Onun İslam'a geçişi gerek İngiltere'de gerekse tüm dünyada büyük bir şaşkınlığa sebep olmuştu. 1978 yılında çıkardığı
"Back to heart" albümünden sonra müziği bırakarak kendini dine adadı.
“ESKİMEYEN VE DEĞERİNİ YİTİRMEYEN TEK İSTİSNA: KUR’AN”
1982 yılında, ünlü filozof Roger Garaudy İslam'ı seçti. Garaudy, Türkiye'de 20'inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren tanınmaya başlayan bir isimdi. 1960'larda dilimize çevrilen
"İslamiyet ve Sosyalizm" adlı eserinde İslam'la ilgili fikirleri, adeta onun ileride Müslüman olacağının bir işareti gibiydi.
Fransız filozof kendini, insanoğluna yönelik baskıların, zulümlerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bir çare bulmaya adamıştı. Bu sırada yaptığı çalışmalarsa onu İslam'a ulaştırdı. Garaudy'nin
"Yaşayan İslam", "İslam ve İnsanlığın Geleceği" gibi çok sayıda eserinden çıkarılabilecek sonuç şudur: İnsanlığın evrensel barışa ve kimsenin kimseyi ezmediği sosyal adalet düzenine erişebilmesinin zemini Kur'an'dır. Onun gözünde Kur'an, hiç eskimeyen, daima yenilenen bir kitaptır.
Garaudy düşüncelerini şu sözlerle anlatmıştı:
"Dünyada her fikir, her söz, 50-100 sene içinde eskiyip değerini yitirmeye mahkûmdur. Bunun tek istisnası Kur'an'dır. Eskimediği gibi her geçen gün daha da anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir."