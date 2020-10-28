Nefret söylemini ‘ifade özgürlüğü’ diye tanımlayan Macron’un projesi
Fransa'da "İfade özgürlüğü" adı altında işlenen suçlara her geçen gün yenisi ekleniyor. "Suç" diyoruz çünkü başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere devletin üst düzey yetkililerinin yaptığı açıklamalar, Fransa basınında yer alan içeriklerin çoğu, Müslüman karşıtlığını körükleyen nefret söylemlerini ve nefret suçlarını içeriyor. Peki, bu kavramlar birbirine mi karıştırılıyor? Yoksa bilinçli olarak kavramların içi boşaltılıp faşistliğe ulaşan İslamofobik tutumlar meşru mu gösteriliyor? Macron'un Müslümanlarla ilgili projesi ne?
Giriş Tarihi: 28.10.2020
18:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
19:29
PROVOKASYONDA İKİNCİ PERDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un gündeme getirdiği "Fransız İslamı", "Avrupa İslamı" gibi kavramlara karşı çıkmış ve tepki göstermiş;
"başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslamla ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır" demişti. Fransa hükümeti ise kamu binalarına Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürleri yansıtarak yeni bir provokasyona imza atmıştı.
Müslümanlara yönelik bu hakaret, başta Türkiye olmak üzere dünyada pek çok Müslüman tarafından tepki gördü. Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü ve karikatürist hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
FRANSA’NIN 11 EYLÜL’Ü: CHARLIE HEBDO
2015 yılında derginin Paris'teki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Fransa'da İslam ve Müslümanlar hedef gösterilmeye başlandı. Müslümanlara yönelik söylem ve tutumlar, her geçen gün sertleşti.
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ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrası altı çizilen "İslami terör", "radikal İslam" gibi yaftalamalar, Charlie Hebdo olayı ile Fransa'ya da bahane oldu. Bu sebeple de İslam'a ve Müslümanlara yönelik söylem ve suçlar her geçen gün biraz daha şiddetleniyor.
MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTEREN DEVLET BAŞKANI
Macron, İslamofobiyi savunmakla kalmıyor, bunun kurumsallaştırılması gerektiğinin de altına çiziyor. "
Radikal İslam", "İslami ayrılıkçı", "terör" gibi tanımlamalar altında Müslümanları hedef gösteriyor ve tüm Müslümanlara "potansiyel suçlu" muamelesi yaparak faşizm boyutuna ulaşan politikalar üretiyor.
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Macron, geçtiğimiz günlerde hükümetin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadelesine ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyurmuştu.
MÜSLÜMANLARA YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR
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"Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" diyen Macron, geçtiğimiz hafta Filistin mücadelesini destekleyen Şeyh Yasin Topluluğu'nu feshedeceklerini duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirmişti. Fransa'da Müslümanlara ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, ülkede son 3 yılda
"radikalleştiği" iddiasıyla camiler dâhil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.
Fransa'da Müslüman karşıtlığının tezahürü: Kurumsal İslamofobi
‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ KAVRAMINA SIĞINIYORLAR
Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu dile getiren Darmanin,
"marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması" gerektiğini söylemişti.
Darmanin,
"Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor" demişti. Elbette hem Macron hem Fransa basını hem de hükümetin üst düzey isimlerinden yapılan bu açıklamaların hepsi tek bir kavramın arkasına sığınıyordu: İfade özgürlüğü…
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Peki, ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve nefret suçu kavramları tüm bu İslamofobik yaklaşımlar içerisinde ne derece doğru kullanılıyor?