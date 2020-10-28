Nefret söylemini ‘ifade özgürlüğü’ diye tanımlayan Macron’un projesi

Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu dile getiren Darmanin, "marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması" gerektiğini söylemişti.

Darmanin, "Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor" demişti. Elbette hem Macron hem Fransa basını hem de hükümetin üst düzey isimlerinden yapılan bu açıklamaların hepsi tek bir kavramın arkasına sığınıyordu: İfade özgürlüğü…

📌 Peki, ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve nefret suçu kavramları tüm bu İslamofobik yaklaşımlar içerisinde ne derece doğru kullanılıyor?