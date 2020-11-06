Sosyal medya devleri seçimleri nasıl etkiledi?

Trump demokratların uzaktan oy kullanma sistemiyle seçimi yozlaştırdığını iddia etti. "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medya platformları ve büyük şirketlerin de seçime müdahale ettiğini ifade eden Trump bu firmaların sonuçları demokratlar lehine çarpıtmak istediğini belirtti.