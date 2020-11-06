Sosyal medya devleri seçimleri nasıl etkiledi?
3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimi sonrası kimin kazandığı sorusu halen yanıt bulabilmiş değil. Bununla beraber seçime hile karıştığı, sosyal medyanın seçim sürecine müdahale ettiği konusu gündemden düşmüyor. Seçim gününden itibaren Başkan Trump'ın Facebook ve Twitter'daki sosyal medya paylaşımlarına sansür uygulanması ve erişiminin kısıtlanması, teknoloji devlerinin çıkarları doğrultusunda etik kuralları hiçe saydığını ortaya koyuyor. Sosyal medya devleri seçimleri nasıl etkiledi? Geleneksel medyanın ABD seçimlerindeki tavrı ne oldu? Trump iddialarında haklı mı?
Giriş Tarihi: 06.11.2020
17:37
TRUMP: SOSYAL MEDYA SEÇİME MÜDAHALE ETTİ
Demokratları seçime birçok farklı şekilde hile karıştırmakla suçlayan Trump,
"Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti" dedi.
The Economist dergisi ise daha kesin sonuçlar açıklanmadan ABD Başkanını seçti ve son sayısının kapağına Joe Biden'ın fotoğrafını taşıdı.
BÜYÜK ŞİRKETLERİN MÜDAHALESİNE İŞARET ETTİ
Trump demokratların uzaktan oy kullanma sistemiyle seçimi yozlaştırdığını iddia etti.
"Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan sosyal medya platformları ve büyük şirketlerin de seçime müdahale ettiğini ifade eden Trump bu firmaların sonuçları demokratlar lehine çarpıtmak istediğini belirtti.
TRUMP İDDİALARINDA HAKLI MI?
Forbes'ın haberine göre Trump'ın Twitter'da yaptığı 22 paylaşımdan, retweet ve videolar hariç 11'i sansüre uğradı.
Twitter, gönderileri görünmeyecek şekilde gizledi ve
"Bu tweette paylaşılan içeriğin bir kısmı veya tamamı tartışmalı ve bir seçim veya diğer yurttaşlık süreci hakkında yanıltıcı olabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca beğenme ve retweet etme özelliğini kısıtladı.
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TRUMP’IN PAYLAŞIMLARINDA ETKİLEŞİM ORANI DÜŞTÜ
Ayrıca Trump'ın tweetlerine yönelik yapılan bir analiz, seçim gecesi gerçekleşen bu sansürler nedeniyle etkileşim oranının da büyük ölçüde düştüğüne işaret ediyor.
New York Times'ın analizine göre Trump'ın tweetleri, normal şartlarda dakikada 827 etkileşim alırken, bu rakam sansürün ardından 151'e düştü.
İÇERİKLERE FACEBOOK DA MÜDAHALE ETTİ
Facebook, Trump gönderilerinin altında kullanıcıları
"son oyların ilk oy sayımlarından farklı olabileceği" veya "seçim görevlilerinin oy sayımı, işleme ve raporlama söz konusu olduğunda katı kurallara uyması" konusunda uyardığı görülüyor.
Ancak Twitter'da olduğu gibi kullanıcıların paylaşma ve yorum yapmasına dair kısıtlama yapılmamış.