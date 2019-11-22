John Kennedy’yi kim, neden öldürdü?
John F. Kennedy'nin keskin nişancılar tarafından başından vurularak öldürülmesi, ABD tarihinin en karanlık ve üzerinde en çok komplo teorisi üretilen olaylarından biri. ABD Başkanı Kennedy, eşiyle birlikte üstü açık bir arabadayken açılan ateş sonucunda yaşamını yitirmiş, bu suikastın kim tarafından neden gerçekleştiği daima soru işareti olarak kalmıştı. Katil zanlısının mahkemeye çıkarılmadan öldürülmesi olaydaki şaibeyi daha da arttırdı. Peki, ABD'nin ilk Katolik Başkanı John Kennedy'yi kim, neden öldürdü? Sırtını döndüğü Yahudi lobisinin bu suikastla ilgisi var mıydı?
Giriş Tarihi: 22.11.2019
16:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
13:03
John Fitzgerald Kennedy, 29 Mayıs 1917 tarihinde ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Brooklyn kentinde dünyaya geldi.
Eğitim hayatını 1940 yılında Harvard Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. John Kennedy, bitirme tezinde Birleşik Krallığın savaşa hazırlıksız yakalanması konusunu ele aldı ve bu tezi
"İngiltere Neden Uyudu?" adı altında yayınlayarak büyük ilgi gördü.
KENNEDY’NİN SİYASİ YAŞAMI NASIL BAŞLADI?
Babasının siyasete atılması için yetiştirdiği ağabeyi Joe savaşta öldü ve bu görev de John'a düştü.
John F. Kennedy, akademik alanda çalışmayı ya da bir gazeteci olarak yükselmeyi planlasa da bu durum karşısında karar verdi ve siyasete atıldı.
29 YAŞINDAYKEN KONGRE ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
1946'da Massachusetts eyaleti 11'inci seçim bölgesinden Demokrat Parti'nin adayı olarak katıldığı seçimlerde, Cumhuriyetçi rakibini ağır bir yenilgiye uğratarak henüz 29 yaşındayken Kongre üyeliğine seçildi.
1948 ve 1950 seçimlerini de kazanarak Temsilciler Meclisi'nde üç dönem (1947-53) görev yaptı.
ASYA’DA İZLENEN POLİTİKAYI SERT BİÇİMDE ELEŞTİRDİ
Bu görevi sırasında çalışma koşullarının iyileştirilmesini, ücretlerin yükseltilmesini, kiraların ve fiyatların düşük tutulmasını, sosyal konut yapımının ve yaşlılara yönelik sosyal güvenlik hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını savundu.
Dış politikada Soğuk Savaşı destekleyen bir isim olan John Kennedy, Truman yönetiminin Asya'da izlediği politikayı sert biçimde eleştirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nı Çan Kay Şek'i Mao Zedong'la işbirliğine zorlamakla suçladı.
SEÇİM KAMPANYASINA BİNLERCE GÖNÜLLÜ KATKIDA BULUNDU
1952'de Henry Cabot Lodge'a rakip olarak Senato seçimlerine katıldı. Annesiyle, kız kardeşleri Eunice, Patricia ve Jean'in eyaletin her yanında Kennedy çayları düzenleyerek destekledikleri seçim kampanyasına binlerce gönüllü katkıda bulundu.
Kampanyayı 27 yaşındaki kardeşi Robert Kennedy yönetti. Kennedy aynı yılın sonbaharında Lodge'u 70 binlik bir oy farkıyla yenilgiye uğratarak Massachusetts eyaletinden senatör seçildi.