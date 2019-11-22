John Kennedy’yi kim, neden öldürdü?

John F. Kennedy'nin keskin nişancılar tarafından başından vurularak öldürülmesi, ABD tarihinin en karanlık ve üzerinde en çok komplo teorisi üretilen olaylarından biri. ABD Başkanı Kennedy, eşiyle birlikte üstü açık bir arabadayken açılan ateş sonucunda yaşamını yitirmiş, bu suikastın kim tarafından neden gerçekleştiği daima soru işareti olarak kalmıştı. Katil zanlısının mahkemeye çıkarılmadan öldürülmesi olaydaki şaibeyi daha da arttırdı. Peki, ABD'nin ilk Katolik Başkanı John Kennedy'yi kim, neden öldürdü? Sırtını döndüğü Yahudi lobisinin bu suikastla ilgisi var mıydı?