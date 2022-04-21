Ramazan İftar Menüsü 2022 - 19. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 19. Günü ile sizlerleyiz... Oruç bir kalkandır, bizleri şeytandan, insanlardan, kötülüklerden ve de en çok kendimizden koruyup, arındırır. Ramazan'ın içerisindeki nimetler ve güzellikler görmek isteyene uçsuz bucaksızken, görmek istemeyene Ramazan sadece aç kalmaktır.
Giriş Tarihi: 21.04.2022
13:29
➖ Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle demiştir:
"Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde oradan ancak (dünyadayken) oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. 'Oruçlular nerede?' diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez."
Buhârî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166
Peki bugün menümüzde neler var?
Arabaşı çorbası Pilavlı tencere kebabı Elma pilaki Antepfıstıklı un helvası
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Arabaşı Çorbası
🔲 Menümüze Yozgat yöresine ait geleneksel bir çorba ile başlayalım...
Arabaşı Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔹 1 adet bütün tavuk
🔸 10 su bardağı su 🔹 2 yemek kaşığı un 🔸 3 yemek kaşığı zeytinyağı 🔹 2 yemek kaşığı domates salçası 🔸 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber 🔹 1 yemek kaşığı pul biber 🔸 2 çay kaşığı tuz
HAMUR İÇİN 🔹 3 yemek kaşığı un 🔸 3 su bardağı su 🔹 1 çay kaşığı tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Arabaşı Çorbası Tarifi
◾ Hamur için tüm malzemeyi tencerede karıştırıp muhallebi kıvamında pişirin.
◾ Kenarları hafifçe yüksek kare veya dikdörtgen bir kalıbın içine aktarın. ◾ Soğuduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesin. ◾ Tavuğu tencereye alıp suyu ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. ◾ Kemiklerini ve derisini ayırıp eti didikleyin. ◾ Suyunu süzün. Unu zeytinyağında kısık ateşte kavurun. ◾ Salça, toz kırmızı biber ve pul biberi ilave edin. ◾ Tavuk suyunu da ekleyip karıştırın. ◾ Tuzunu ilave edin. ◾ Su kaynadıktan sonra tavuk etini ekleyin. ◾ Yaklaşık 20 dakika pişirin. ◾ Çorbayı yanında hamuruyla birlikte servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Pilavlı Tencere Kebabı
🔲 Çorbamızı içtik, midemizi alıştırdık yemeğe. Çok fazla da yemek istemiyoruz ama bir yandan da açız. Mis gibi kokusuyla ve doyuruculuğu ile leziz mi leziz bir tarif gelsin o zaman...
Pilavlı Tencere Kebabı tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 1 adet kuzu kol (kemiksiz ve iri parçalar halinde doğranmış)
🔹 Yarım su bardağı zeytinyağı 🔸 2 su bardağı pirinç 🔹 2 adet soğan 🔸 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık 🔹 2 yemek kaşığı kuş üzümü 🔸 1 tatlı kaşığı tozşeker 🔹 İki buçuk su bardağı sıcak su 🔸 1 adet hazır ekmek hamuru 🔹 Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Pilavlı Tencere Kebabı Yapılışı
◾ Bir tencereyi zeytinyağının yarısı ile yağlayın.
◾ Tencerenin tabanını ve yanlarını et parçaları ile kaplayın. ◾ Pirinci yıkayıp süzün. ◾ Kalan zeytinyağını bir tavaya alıp kıyılmış soğan, dolmalık fıstık ve pirinci üzerine ekleyin. ◾ Kısık ateşte fıstıkların rengi hafifçe dönene dek karıştırarak kavurun. ◾ Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları katıp birkaç dakika daha kavurun. ◾ Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su koyun ve suyunu çekene dek pişirin. ◾ Pilavı etin üzerine yerleştirip, kalan suyu ekleyin. ◾ Ekmek hamurunu tencerenizin büyüklüğü kadar açıp, tencerenin üzerine kapak olacak şekilde yerleştirin. ◾ Hamurun bir yerinden küçük bir delik açın. ◾ Orta ateşte 10 dakika pişirin. ◾ Ocağı kısıp 1.5 saat daha pişirin. ◾ Hamuru tencerenin ağzından alın. ◾ Yemeği servis tabağına ters çevirip çıkarın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün