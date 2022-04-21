Ramazan İftar Menüsü 2022 - 19. Gün

Pilavlı Tencere Kebabı

🔲 Çorbamızı içtik, midemizi alıştırdık yemeğe. Çok fazla da yemek istemiyoruz ama bir yandan da açız. Mis gibi kokusuyla ve doyuruculuğu ile leziz mi leziz bir tarif gelsin o zaman... Pilavlı Tencere Kebabı tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

🔸 1 adet kuzu kol (kemiksiz ve iri parçalar halinde doğranmış)

🔹 Yarım su bardağı zeytinyağı

🔸 2 su bardağı pirinç

🔹 2 adet soğan

🔸 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

🔹 2 yemek kaşığı kuş üzümü

🔸 1 tatlı kaşığı tozşeker

🔹 İki buçuk su bardağı sıcak su

🔸 1 adet hazır ekmek hamuru

🔹 Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar

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