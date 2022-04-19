Ramazan İftar Menüsü 2022 - 18. Gün

Buğday Çorbası

🔲 Menümüze çorba ile başlıyoruz. Ramazan'ın son günlerine gelirken hem iyice alıştık hem de şaşalı sofraları geride bıraktık. İnsan zaten bir tas çorba ile doyuyor bile. Bugün ise doyurucu bir çorba ile sizlerleyiz. Buğday Çorbası tarifi...

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

🔸 Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday

🔹 500 gram yoğurt,

🔸 1 tatlı kaşığı tuz

🔹 1 adet yumurta,

🔸 1 çorba kaşığı un

Üzeri için:

🔹 2 çorba kaşığı tereyağı

🔸 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

🔹 1 tatlı kaşığı nane

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün