Ramazan İftar Menüsü 2022 - 18. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 18. Günü ile sizlerleyiz... Kavuşmanın tadına varamamışken veda vakti yaklaşıyor... Ruhunda insanlığı barındıran Ramazan, İslam dininin 5 şartından biri. Şartları ile insanı yalnızca güzelleştiren bir din İslam. Ne mutlu ki, Ramazan'a bir kez daha kavuştuk ve de ihya edebiliyoruz.
Giriş Tarihi: 19.04.2022
16:53
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
16:54
➖ Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
"Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır" buyurmuştur.
Müslim
➖ Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Allah Teâlâ buyurdu ki:
"Kullarımdan bana en sevgili olanı, orucunu açmakta acele edendir." (Tirmizî, Savm, 13)
Peki bugün menümüzde neler var?
Buğday çorbası Çardak kebabı İç pilav Lor tatlısı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Buğday Çorbası
🔲 Menümüze çorba ile başlıyoruz. Ramazan'ın son günlerine gelirken hem iyice alıştık hem de şaşalı sofraları geride bıraktık. İnsan zaten bir tas çorba ile doyuyor bile. Bugün ise doyurucu bir çorba ile sizlerleyiz.
Buğday Çorbası tarifi...
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday
🔹 500 gram yoğurt, 🔸 1 tatlı kaşığı tuz 🔹 1 adet yumurta, 🔸 1 çorba kaşığı un
Üzeri için:
🔹 2 çorba kaşığı tereyağı 🔸 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber 🔹 1 tatlı kaşığı nane
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Buğday Çorbası Yapılışı
◾ Buğdayı ayıklayıp, yıkayın ve 6 su bardağı suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.
◾ Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. Yumurta ve unu ekleyip, özleşene kadar çırpmaya devam edin. ◾ Üzerine biraz su ekleyin. ◾ Yoğurdu, tenceredeki buğdayın üzerine kesilmemesi için karıştırarak ekleyin. ◾ Küçük bir tavada tereyağını eritip içine kırmızıbiber ve naneyi ekleyin. ◾ 1-2 dakika kavurun. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. ◾ Tuzunu ayarlayıp sıcak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Çardak Kebabı
🔲 Gündüz oruçluyken sadece çorba ile doyamayacığımızı düşünüyoruz elbette... Aklımızda çeşit çeşit yemekler, tatlılar canlanıyor. Şimdi de o yemeklerden biri ile sizlerleyiz,
Çardak Kebabı Tarifi...
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (4 kişilik)
🔸 Yarım kg kuşbaşı kuzu eti
🔹 Yeteri kadar sıcak su 🔸 2 çorba kaşığı sıvıyağ 🔹 1 çorba kaşığı tereyağı 🔸 2 adet soğan 🔹 4 diş sarmısak 🔸 3 adet sivri biber 🔹 2 adet domates 🔸 2/3 su bardağı süt 🔹 1 adet yumurta 🔸 5 çorba kaşığı un 🔹 6-8 dilim kaşar peyniri 🔸 1 tatlı kaşığı salça 🔹 Tuz 🔸 Karabiber 🔹 Kekik
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Çardak Kebabı Yapılışı
◾ Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun.
◾ Sıcak su ekleyip yumuşayana dek pişirin. ◾ Suyunu çekince üzerine sıvıyağ, tereyağı, yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısak ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. ◾ Küp doğranmış biber ve domates ilave edin. ◾ Tuz, karabiber ve kekik katıp birkaç dakika birlikte kavurarak kenara alın. ◾ Süt ve yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. ◾ Üzerine un ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. ◾ Krep tavasını hafifçe yağlayıp, kızdırın. Hazırladığınız harçtan 1 çorba kepçesi alıp tavaya dökün. ◾ Sallayarak yayılmasını sağlayın. Krebi önlü arkalı pişirin. ◾ Harç bitene dek işleme devam edin. ◾ Pişirdiğiniz kreplerden birini düz bir zemine alıp ortasına hazırladığız etli harçtan koyun. ◾ Krebin kenarlarını ortaya toplayın ve ters olarak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. ◾ Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyun. ◾ Kalan krepleri de aynı şekilde hazırlayın. ◾ Salçayı yarım çay bardağı sıcak suda açıp, çardak kebaplarının üzerine sürün. ◾ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. ◾ Sıcakken üzerlerine kalan salçalı sosu sürüp servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün