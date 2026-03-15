Efendimizin önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir! (Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri devamı)

***Fatma Bayram'ın anlattıkları tümüyle verilmiştir.

02.03.2026

Hucurat Suresi Tefsiri

Fatma Bayram

"Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Hucurat Suresi 1. ayet;

Bismillahirrahmanirrahîm.

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun).

Dün başladığımız ayet-i kerimede gramer bilgisi ile devam edeceğiz. Ortada bir anlam zenginliği ve çeşitliliği var; o çeşitliliği görebilmemiz için biraz gramerden de bahsetmem gerekiyor.

İmkânı olanlar Arapça öğrensin; bu dil ümmetin ortak dilidir, her şeyden öte Kur'an'ın dilidir. Bir zaman bir hanım, "Hocam Arapça öğrenmek istiyorum." demişti. Hâline baktım, biraz da tanıyorum, "Çok zor ama, biliyor musun, kolay basit bir dil değil." dedim. "Hocam ben de çok öğrenmek istemiyorum zaten, Kur'an'ı anlayacak kadar." dedi. Kur'an-ı Kerim, Arapçanın zirve metnidir. Bu durum şuna benzer; "Ben çok Türkçe bilmesem de olur, Safahat'ı anlayacak kadar bilsem yeter." Dolayısıyla son 20 yıldır yeni hiçbir şey öğrenmediyseniz, bir dil öğrenmediyseniz, son 5 yıldır ciddi kalemle defterle okunacak bir kitap okumadıysanız Arapça öğrenemezsiniz. Yine de siz beni yalancı çıkarın; ben bildiğimi söylüyorum ama "Hocam böyle dediniz ama bak ben öğrendim." derseniz sevinirim.

Ürdün'de KASID isminde bir Arapça kursu var. Beş kurda öğretiyorlar, bir kur 2 ay sürüyor. Bütün dünyadan Arapça öğrenmek isteyenlerin gittiği bir yer. Bir yaz iki kura, başka bir yaz tek kura gidebiliyorsunuz veya burada biraz öğrendiyseniz, sınava girip seviyenize göre ikinci veya üçüncü kurdan başlayabiliyorsunuz. Bunu çoluğu çocuğu bırakıp oraya gidin diye değil, çocuklarınızı buralara teşvik edin diye söylüyorum. Arapça dünyada neredeyse 900 milyon insanın konuştuğu dildir, dünyada bir karşılığı vardır. İbraniceyi 1000 yıl dünyanın hiçbir yerinde, bir köyde bile konuşulmuyorken çocuklarına öğrettiler; asıl başarı bunlardır.

Kur'an tefsirinde gramer olmadan olmuyor çünkü gramer bilgisi olmadan o anlam zenginliğini, katman katman anlamları açamıyorsunuz. Meal veya tefsir yazan âlim hangi anlamı tercih etmişse, siz onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da artık tavşanın suyunun suyunun suyu oluyor.

Elmalılı merhumun tefsirinin giriş kısmını okumanızı hepinize tavsiye ederim. Tefsir, fıkıh, hadis, usul kitapları gibi kıymetli ilmî eserlerin giriş yazıları mutlaka okunmalıdır. Hepimiz meal okuruz, meallerin giriş yazıları vardır ama kimse okumaz. Hâlbuki orada meali yazan âlim bunu hangi usulle yazdığını, kendi ilkelerini ve çalışma prensiplerini anlatır. Orayı bilsek istifademiz kat kat artacak ama okumayız.

Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinin girişinde şöyle der:

"Kur'an hakkında konuşacak kişinin, harekesiz bir metinden yanlışsız okuyacak kadar Arapça biliyor olması lazım."

Kur'an'ın hiç harekeleri olmasaydı onu harekelerini vererek okuyacak seviyeden bahsediyor. Harekeler Arap olmayanlar içindir; Araplar dili bildikleri için o harfin harekesinin ne olması gerektiğini bilirler. Böyle okuyacak kadar Arapça bilmiyorsanız Kur'an hakkında konuşmayın diyor.

İkincisi de şudur:

"Kur'an'ı Arapçasından anlamakla mealinden (herhangi bir dile yapılan çevirisinden) anlamaya çalışmak; bir gülü eline alıp koklamakla, gülün fotoğrafına bakmak arasındaki fark gibidir."

Bir gülü hiç tutmamış, eline almamış, hiç gül bitkisi görmemiş birisi fotoğraftan gül hakkında ne kadar fikir sahibi olursa durum odur. Ama hiç yoktan iyidir, meal okumayın demiyoruz.

Ayetimizi hatırlayalım: "Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî." (Ey iman edenler, sakın Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin, geçirtmeyin.)

Dün bununla ilgili, "Biz Peygamber Efendimizle beraber yaşamıyoruz ki önüne geçelim; peki bizim için anlamı ne? Onun sözünün önüne geçmemektir." demiştim. Bunun üzerine gençlerden soranlar oldu: "Bir hadis bir kitapta şerh ediliyor, yorumlanıyor; bu da onun sözünün önüne geçmek olmuyor mu?"

Hayır; şerh etmek, tefsir etmek sözün önüne geçmek değildir, sözün anlaşılmasına yardım etmektir. O sözden içtihat üretmek, kıyas yapmak, fıkıh üretmek olmazsa olmazdır; yoksa onlar arkaik metinler olarak dolaplarda kalır. Sözün imal edilmesi, o sözden bir medeniyet üretilebilmesi için yorumlanması, şerh ve izah edilmesi gerekir.

Bir cümle daha kurmuştum: Her hadis hükme medar değildir, her hadisten hüküm üretilmez. Kur'an'da geçmediği hâlde farz veya haram hükmü çok az hadisten üretilmiştir. Bunu açıklamak için Babanzade Ahmed Naim'den bir örnek verelim. Babanzade Ahmed Naim, Elmalılı Hamdi Yazır ile çağdaştır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Elmalılı'ya tefsir yazma, Babanzade'ye de Buhari'yi tercüme etme görevi verilmiştir. Buhari'nin tercümesine yaklaşık 70 sayfalık bir giriş yazar. Benim okuduğum en derli toplu, en şahane hadis usulü metnidir. Dili Elmalılı'nın dilinden bile çok daha ağır bir Osmanlıcadır.

Orada bir benzetme yapar: Raviler; sahih, zayıf, ahad, mütevatir veya anlamı akla uygun olup olmadığına bakmaksızın kendilerine gelen bütün rivayetleri sonraki nesle sözlü olarak aktarmışlardır.

Sözlü olarak gelmesi zihinlerde soru oluşturuyor. Biz o dönemki Arapları kendimiz gibi zannediyoruz. Okuryazar olmak ve teknolojiyi kullanmak hafızayı son derece zayıflattı. Benim babam okuryazar değildi; neredeyse bütün telefon numaralarını, adresleri, insanların isim ve soy isimlerini ezbere bilirdi. Peygamber Efendimiz okuryazar değildi, mesleği tüccarlıktı. Mekkeliler ticareti develerle kervan kurarak yapıyordu. Yolculuk çok zahmetli olduğu için bütün mallar birleştiriliyordu. Umman'a gidecek bir tüccara, diyelim ki 20 kişi farklı miktarlarda ve türlerde mallar veriyor, "Benimkini Mısır'da sat, sonra Umman'dan şunları al" diye farklı siparişlerde bulunuyordu. Peygamberimiz bu malları alıyor, not tutamıyor (yazı yok) ve zihninde tutarak bütün o pazarlara uğrayıp alışverişi yapıyor; döndüğünde o 20 kişiye mallarını eksiksiz teslim ediyordu. Bu, Peygamberimize özel de değildi; o devirde işler böyle dönüyordu. Bu hafızayla kendi hafızamızı kıyaslayıp hadislere sözlü aktarıldığı için güvenilmez diyoruz.

Elbette zayıf hadisler de var, hafızası zayıflayanlar da var. Onları da tek tek tabakat kitaplarında kaydetmişlerdir. Dünya tarihinde başka bir örneği yoktur. Bugün bir Batılı tarihçiyi okuduğunuzda, o tarihçinin kendisine gelen bilgileri kimlerden aldığını, o kişilerin ahlaki veya hafıza açısından güvenilir olup olmadığını kaydeden bir sistemleri yoktur. Bizim âlimlerimiz ilk dönemde bu medeniyeti kurmuştur; biz miras yedi olduğumuz hâlde bir de mirası beğenmiyoruz. Hadis rivayet etmekle tanınan kişileri ansiklopedik şekilde kaydetmişler, ravileri "Cerh ve Ta'dil" ilmiyle hafıza sınavından geçirmişlerdir. Yüzlerce hadisin içinden birer kelimeyi değiştirerek raviye okur, ardından hataları düzelterek aynı sırayla okumasını isterlerdi. Ahlakını, çevresini, ticarette dürüstlüğünü, hayat boyu yaptığı yolculukları kaydetmişlerdir. Ravi birinden hadis aldığını söylüyorsa ama o kişiyle aynı yerde bulunduğuna dair yolculuk kaydı yoksa, o hadise güvenmemişlerdir.

Babanzade Ahmed Naim, hadis işini madenden maden çıkarmaya benzetir:

Madenci (Ravi): Birinci kademede madene inip kazan kişidir. Kaliteli, kalitesiz, elmas, linyit ayırmaz; hepsini çıkarır. Ravinin işi budur, kendisine ne geldiyse rivayet eder. Muhaddis: Dışarı çıkan ürün kalitesine göre tasnif edilir. Bu tasnifi muhaddis yapar; hadisin zayıf, güvenilir, ahad veya mütevatir olduğunu belirler. Fakih (Kuyumcu): Madenden çıkan o elması parmağa veya boyna takılacak hâle getiren kuyumcudur. Fıkıh âlimi hadise bakar, benzerleriyle kıyaslar, Kur'an'a arz eder, teyit mi ediyor yeni bir şey mi söylüyor diye detaylarına bakar.

Nasıl ki günümüzde anayasanın, kanun maddelerinin ve yönetmeliklerin üretilmesi belli bir silsile ve usule tabiyse, hukuku da fakih aynı usulle üretir. Az hadisle amel edilmiştir dememin sebebi de bu örnekle inşallah anlaşılmıştır.

Şimdi "takdim" (birinin önüne geçmek) fiiline dönelim. Bu fiil esas itibarıyla müteaddidir (geçişlidir). Mesela "sevindim" fiili geçişli değildir; bende başlıyor, bende bitiyor. Ama "kitap okudum", "mektup okudum", "mesajı okudum" geçişlidir . Bakın, okunacak bir şey olmadan ben okuma işini yapamam. Benim dışımda onu yapmak için bir varlığa ihtiyaç var.

"Takdim" fiilinde de birinin önüne geçmeniz için başka birisi olması gerekiyor; müteaddidir. Bir şeyi diğerinin üzerine geçirmek demektir ki ekseriya ikinci mefulüne "ala" edatı ile teaddi eder. Filan filanın önüne geçti ya da filan düşünce filan düşünceye takdim edildi (tercih edildi) dediğinizde "ala" ile gelir.

Burada ise hiç meful yok. Kim kime tercih ediliyor, meful zikredilmemiş. Onun için bunda iki vecih vardır. Mesela "Ikra' bismi rabbikellezî halak " (Yaratan Rabbinin adıyla oku) ayetinde de durum böyledir. Peki ne okuyacağını söylüyor mu? Söylemiyor. O yüzden bazı âlimler diyorlar ki: "Her şeyi, kâinatı oku, hayatı oku, olayları oku, önüne çıkan okunmaya değer olan şeyleri oku." Ben orada yalnız kendime bir nükte koydum; "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlanacak şeyleri okumaktan bahsediyor ayet çünkü "bismi rabbike" diyor. Kalkıp uygunsuz şeyleri "Bismillahirrahmanirrahim" deyip açmıyorsunuz. Uygunsuz olmasına bile gerek yok. Mesela ben polisiye çok severim. Agatha Christie'nin kitapları mis gibi polisiyedir; içinde çok şiddet yoktur, cinsellik yoktur, küfür yoktur, temiz polisiyedir. Ama "Bismillahirrahmanirrahim Agatha Christie okuyacağım" deyip açmıyorum değil mi? "İkra bismi"deki "bismi rabbike" (Rabbinin adıyla oku) dendiğine göre her şey değil, orada yine bir tercih var.

Şimdi burada meful gelmediği için iki vecih vardır; bu cümle iki şekilde anlaşılabilir:

Birincisi; herhangi bir mefule hiç ihtiyaç duymadan, bir mefule bağlamadan cümleyi lazım menzilesinde (geçişsiz fiil yerine) koyarak nefs-i fiili (fiilin kendisini) kastetmektedir. Allah'ın ve Resulünün önüne takdim edilen fiili asla yapmayın. "Şunu veya bunu takdim edeyim" diye düşünmek şöyle dursun, takdim namı verilebilecek hiçbir fiil yapmayın demektir.

Biz takdim kelimesini Türkçede "sunmak" için kullanıyoruz. Çok anlam kayması olduğu için tam karşılamıyor. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyi fiil olarak bile düşünmeyin. Neyi önüne geçireceğiz, o mu bu mu, ne olduğunu bırakın; bu işi fiil olarak bile aklınızdan geçirmeyin diyor. Allah'ın sözü varsa bitmiştir. Onun sözünün önüne ne bir filozof, ne bir hakîm (hikmet sahibi biri), ne bir bilge, ne başka çağdaş bir âlim ve hiç kimse geçemez. Daha doğrusu önüne geçmesi bile düşünülemez; önüne geçme fiili bile düşünülemez.

İkincisi, mefulün tamim için hazfedilmiş olmasıdır. Tamim; umumileştirmek, genelleştirmek demektir. Hiçbir şeyi onun önüne geçirmeyin demektir. Hangi meful takdir edilirse edilsin "tercih bilâ müreccih" olmak lazım geleceğinden hazfolunur. Hiçbir şeyi, hiçbir emri, ne kendinizi ne başkasını asla takdim etmeyiniz; Allah Resulünün önüne geçirmeyiniz demek olur.

Birinci Yorum: Evvelkisi, nefs-i fiili nehyetmek itibarıyla (önüne geçirme fiilini olumsuzlayarak "düşünülemez böyle bir şey" demek itibarıyla) makamın hakkına daha muvafıktır. Neyi geçireceğini bile düşünmeye kalkmıyorsun; geçemez, öyle bir öne geçme bile düşünülemez demiş oluyorsun. Nüansı anlatabilmişimdir inşallah.

İkinci Yorum: İkincisi ise istimali daha çok ve kullanımı daha çok, umumda daha sarih olmak itibarıyla (genel olarak daha anlaşılır olmak itibarıyla) daha zahir görülmüştür. Daha çok bu tercih edilmiştir çünkü daha kolay anlaşılıyor: "Hiçbir şeyi Peygamberin önüne geçirmeyin."

Burada Allah ve Resulünün önüne takdim veya takaddüm bir istiare-i temsiliyedir ki; Allah ve Resulünün emir ve hükmünü gözetmeden hiçbir emri kestirip atmayın demek olur.

Şimdi bakın yoruma: Bir konuda karar vereceksin, bir şey araştırıyorsun, "Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım?" Mesela bir paran var, yatırım yapacaksın, araştırıyorsun, "Nereye yatırayım?" "Acaba ayet ve hadislerde bu konuda ne deniyor?" demeden, ilk önce oraya bakmadan başka bir şeyle kestirip atma. Allah ve Resulünün emir ve hükmünü gözetmeden hiçbir emri, hiçbir işi kestirip atmayın demek olup; kitap ve sünnetin ahkâmını nazar-ı itibara almaksızın aceleyle veya istibdat ile, baskıyla, zorla bir işe takdim, ikdam etmekten, bir işe girişmekten nehiydir (yasaklamadır).

Bir de "kaddeme" fiili "tekaddeme" manasına lazım olur; geçişsiz olur . Nitekim askerin piştarına, ordudaki öncülere mukaddime denir. Mukaddime, önden gelen demektir. Kitapların girişine mukaddime deniyor; bütün o kitabın önüne geçirilmiş ön söz ki mütekaddime öne geçen demektir. Burada bu manadan olarak "Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin" diye de tefsir edilmiştir.

Bazı müfessirler de demişlerdir ki burada asıl mana "Resulullah'ın önüne geçmeyin, geçirmeyin" demektir. İsmullah'ın zikri, Allah'ın isminin "beyne yedeyillahi ve resulihi" diye lafza-i celalin zikri mücerret tazim ve Resulünün nezd-i ilahideki celadet-i kadrini ve ziyade ihtisasını bildirmek içindir.

Asıl maksat, Cenab-ı Hak "Benim önüme geçmeyin" demiyor; çünkü zaten geçirmez istese, Resulünün önüne geçilmesini istemiyor. Bunu söylerken kendi ismini de zikrederek Peygamberin Allah katındaki makamını, mevkiini bize hatırlatıyor. Bu hususta ne kadar dikkat etmek gerektiğini hatırlatıyor. Nitekim bundan sonraki ayetler yalnız Peygamber hakkındadır. Bir daha lafzatullahın geldiğini görmüyoruz; bundan sonra hep Peygamber hakkındadır.

Buna göre mana şu olur; iki gündür anlattıklarımızın özeti, mana şu olur:

"Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Çünkü O'nun Allah'a ziyade ihtisası vardır." Allah katında çok değerlidir, Allah'ın hususi yakınıdır. Akrabalık anlamında değil; yakınlık, kurbiyet anlamında… O hep Allah'ın huzurundadır. Onun önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir.

Protokolde bulunanlar veya protokol hakkında bilgi sahibi olanlar bunu bilir. Bazılarımız, "Protokole ne gerek var?" diyorlar. Ben de bazen protokolden çok sıkılırım. Yanlış anlamayın, ben kendim için söylüyorum; bu bizim görgüsüz köylülüğümüzdendir, saraylı olamayışımızdan, şehirli olamayışımızdandır. Saraylılık da illa çok övülecek bir şey değil ama bütün dünyada ve tarih boyunca protokol denen bir şey vardır. Gidin bakalım herhangi bir makam sahibi birinin sırtına pat yaparak hatır sorun, bir sarılın bakalım. Buna izin verirler mi? O protokoldeki sıraya bile riayet etmeniz gerekir. Diyelim ki oradaki başroldeki kişi, bir de onun tercümanı var. Yanında durması lazım. Siz tercümanı ittirip, "Bu da önemli değil, bu tercüman" deyip onun önüne geçemezsiniz. Çünkü ona tercümanlık ediyor, devamlı kulağına fısıllaması lazım. Anlatabildim mi?

İşte Peygamberimiz, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda O'na o kadar yakındır ki; onun önüne geçmek, Allah'ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir.

Bu ayetin sebeb-i nüzulünde (iniş sebebinde) birkaç rivayet vardır. O rivayetler dört tane olduğu için son 3-5 dakikaya sığmayacak; onları da yarına bırakalım.

Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak bulunduğu yere razı olan, öne geçmek istiyorsa öne geçilecek vasıfları kazananlardan etsin bizi inşallah. Allah'a emanet olun.

