Ramazan İftar Menüsü 2022 - 16. Gün

Kırmızı Biber Çorbası

🔲 Menümüze çorba ile başlıyoruz... Oruçlu iken gündüzleri çok acıkıp akşam iftardan sonra çok fazla bir şey yiyemiyoruz. Yemekler ziyan olabiliyor. Bir çorba bile yetiyor doymaya. Menümüze Kırmızı Biber Çorbası ile başlayalım.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta.

Malzemeler (4 kişilik)

🔸 4 adet közlenmiş kırmızı biber

🔹 1 adet soğan, 2 diş sarımsak

🔸 1 çorba kaşığı tereyağı

🔹 2 çorba kaşığı zeytinyağı

🔸 1 çorba kaşığı un

🔹 1 çorba kaşığı salça

🔸 1 adet domates

🔹 İki buçuk su bardağı su, tuz



Üzeri için:

🔸 5 dal dereotu

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün