Ramazan İftar Menüsü 2022 - 16. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 16. Günü ile sizlerleyiz... Ramazan'ı yarıladık bile, gelmesini beklerken, ilk gün nasıl geçecek diye düşünürken yarısı gitti. Ramazan ayına kavuşturup, oruç tutabilmeyi, bu ayı bir kez daha ihya edebilmeyi nasip eyleyene minettarız.
Giriş Tarihi: 17.04.2022
12:26
➖ Ebû Saîd el-Hudrî'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: "Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar."
Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.
Peki bugün menümüzde neler var?
Kırmızı biber çorbası Harput köftesi Kabakçiçeği dolması Kalburabastı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Kırmızı Biber Çorbası
🔲 Menümüze çorba ile başlıyoruz... Oruçlu iken gündüzleri çok acıkıp akşam iftardan sonra çok fazla bir şey yiyemiyoruz. Yemekler ziyan olabiliyor. Bir çorba bile yetiyor doymaya. Menümüze
Kırmızı Biber Çorbası ile başlayalım.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (4 kişilik)
🔸 4 adet közlenmiş kırmızı biber
🔹 1 adet soğan, 2 diş sarımsak 🔸 1 çorba kaşığı tereyağı 🔹 2 çorba kaşığı zeytinyağı 🔸 1 çorba kaşığı un 🔹 1 çorba kaşığı salça 🔸 1 adet domates 🔹 İki buçuk su bardağı su, tuz Üzeri için: 🔸 5 dal dereotu
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Kırmızı Biber Çorbası Yapılışı
◾ Küp doğranmış soğan ve sarımsağı tencereye alın.
◾ Tereyağı ve zeytinyağı ilave edip, orta ateşte 2-3 dakika soteleyin. ◾ Un ekleyip, 5 dakika karıştırarak kavurun. ◾ Salça ve kabuğu soyulup küp doğranmış domates ilave ederek karıştırın. ◾ Közlenmiş biberlerin kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. ◾ Küp doğrayıp tencereye ilave edin. ◾ Su ekleyip, tuzunu ayarlayın ve kısık ateşte 7-8 dakika karıştırarak pişirin. ◾ Blenderden geçirip ocaktan alın. ◾ Kıyılmış dereotu serpip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Harput Köftesi
🔲 Çorbamızı içtikten sonra hafif ve doyucu bir köfte...
Harput Köftesi tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
🔸 3 su bardağı köftelik ince bulgur
🔹 400 gram yarım yağlı koyun kıyması 🔸 3 çorba kaşığı toz reyhan 🔹 2 adet soğan, 2 su bardağı su 🔸 1 çorba kaşığı domates salçası 🔹 1 tatlı kaşığı acı biber salçası 🔸 1 çorba kaşığı tereyağı 🔹 1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Harput Köftesi Yapılışı
◾ Bulguru yıkayıp süzün.
◾ Üzerine kıyma, kıyılmış soğan, reyhan, tuz ve karabiber ilave edip yarım saat yoğurun. ◾ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak yassı köfteler yapın. ◾ Ayrı bir yerde su, domates salçası, biber salçası ve tereyağını tencereye alın. ◾ Bir tutam tuz ilave edip kaynayana dek karıştırarak pişirin. ◾ Köfteleri ilave edip 20 dakika sosla birlikte pişirin. ◾ Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün