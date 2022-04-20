Tüm hayırları tüketen kötülük: Haset

▫ Başkasına ait olan imkanları, eşyaları ve şeyleri kıskanmak olarak tarif edilen haset, kalbin bilinen en büyük hastalıklarından biridir. Çok kötü bir eylem olan haset, istenilen nesnenin karşıdaki kişinin elinden alınması ile ortaya çıkan manevi bir haz durumudur.

▫ Haset temelde bir duygu ve niyet meselesi olmakla beraber başkasına yöneldiği için esasında bir kul hakkı ihlalidir. Haset insanların fıtratında olan bir kötü huydur.

Zikir hakkında ayetler