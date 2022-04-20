Tüm hayırları tüketen kötülük: Haset
Kişinin kendisinden başkasında bulunan nesne, eşya ve imkanları kıskanması olarak bilinen haset, kalbin hastalıklarından bir hastalıktır. Haset insanı içten içe çürüterek dini ve sosyal yaşantısını ilk elden etkiler. Hasetten kurtulmanın yolu ise İslamiyet'e sımsıkı sarılmak ve Allah Teala'nın hoşuna giden amellerde bulunmaktır.
Giriş Tarihi: 20.04.2022
11:27
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
12:02
▫ Başkasına ait olan
imkanları, eşyaları ve şeyleri kıskanmak olarak tarif edilen haset, kalbin bilinen en büyük hastalıklarından biridir. Çok kötü bir eylem olan haset, istenilen nesnenin karşıdaki kişinin elinden alınması ile ortaya çıkan manevi bir haz durumudur.
▫ Haset temelde bir
duygu ve niyet meselesi olmakla beraber başkasına yöneldiği için esasında bir kul hakkı ihlalidir. Haset insanların fıtratında olan bir kötü huydur.
Zikir hakkında ayetler
Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrâhim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.
Nisâ Suresi 54.Ayet
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Nisâ Suresi - 54. Ayet Tefsiri
Yahudiler de Muhammed Mustafa gibi Hz. İbrâhim soyundan gelmektedirler. Allah Teâlâ bu büyük Peygamber'in soyuna peygamberlik, saltanat (yönetim yetkisi) ve hikmet (gerçeğin ve adaletin bilgisi) vermeyi vaad etmiş, bu vaadini de yerine getirmiştir. Yahudiler (İsrâiloğulları) bu nimetlerin kadrini bilememiş, nankörlük, bencillik ve cimrilik etmiş, bu davranışların cezasını da zillet içinde sürünerek ve oradan oraya sürgün edilerek görmüşlerdir.
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Kur'an-ı Kerim'e göre doğru kişilerin özellikleri nelerdir
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İbn Mes'ud (RA) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse."
(Buhari, İlim 15 / Müslim, Salatu'l Musafirin)
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▫ Burada kastedilen mana
gıptadır. Gıpta etmek olumlu haset olarak anlaşılabileceği gibi olumlu, müspet bir özelliği elde edilen yapılan kalbi istek olarak da anlaşılabilir.
Mutaffifin suresinden Müslümanlara öğütler
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Haset duygusunu yok etmek ve yahut kontrol altına etmek nefsin tezkiye ve terbiyesine bağlıdır. Kişinin bunun dışındaki tüm çabaları nefis karşısında sönük kalır.
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Düşmanlık, kinlenmek, kıskançlık, tutku, bağımlı olmak, çirkinlik gibi sebepler haset duygusunun temelinde bulunur. İnsan bu duygulara uyarak başkalarına haset eder.
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