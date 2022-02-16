Mutaffifin suresinden Müslümanlara öğütler

◾ İnsanlar arasındaki en yoğun ilişkilerden biri alışveriştir. Ölçü ve tartılarda yapılan haksızlıklar sosyal ilişkileri etkileyen bir hastalık gibidir. Kur'an-ı Kerim'de bu duruma dikkat çekilerek, tüccarların da müşterinin de adaleti gözetmeleri emredilir.

◾ Kur'an-ı Kerim'de ölçüde eksiklik yapanlar şiddetle kınanır. Böylesine çirkin bir işe kalkışanların ahirette cezalandırılacağına dikkat çekilir. Bu surelerden biri de Mutaffifîn'dir.