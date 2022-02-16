Mutaffifin suresinden Müslümanlara öğütler
Müslümanların şahsiyetlerinin gelişmesindeki en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler yapar. Hidayet rehberi olan yüce kitabımız, müminlerin kişiliğini inşa eder. İdeal bir şahsiyetin nasıl olacağı, toplum hayatında dikkat etmesi gereken durumlar anlatılır. Bu surelerden biri de Mutaffifîn'dir. Yüce Allah, ticaret ahlakına dair uyarılarda bulunur.
Giriş Tarihi: 16.02.2022
18:14
◾ İnsanlar arasındaki en yoğun ilişkilerden biri alışveriştir. Ölçü ve tartılarda yapılan haksızlıklar sosyal ilişkileri etkileyen bir hastalık gibidir. Kur'an-ı Kerim'de bu duruma dikkat çekilerek, tüccarların da müşterinin de
adaleti gözetmeleri emredilir.
◾ Kur'an-ı Kerim'de ölçüde eksiklik yapanlar şiddetle kınanır. Böylesine çirkin bir işe kalkışanların ahirette cezalandırılacağına dikkat çekilir. Bu surelerden biri de
Mutaffifîn'dir.
(Mutaffifîn suresi, 1-6. ayetler) "Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri, başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler). Onlar, o büyük gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? O gün ki, âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacakları gündür!"
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Mutaffifîn suresini okumak için tıklayın
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◾ Mutaffifîn, ölçü ve tartıda eksik yapan kimseler anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 83. suresinin ismini alır. "
Alırken tam, verirken eksik ölçen" bu kimseler, Yüce Allah tarafından kınanır.
◾ Surenin ilk ve ana konusu
ticaret ahlakıdır. Alışverişte ölçüyü bozanlar, insanları kandıranlar ve haram lokma yiyenlere uyarılarda bulunulur.
◾ Aynı zamanda kişinin önce kendi menfaatini düşündüğünü, hassasiyet göstermeden yaptığı ölçü ve tartı işlemlerinin,
hesabının sorulacağı büyük bir gün için dirilişi anlatır.
(Mutaffifîn suresi, 7-10. ayetler) "Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir. Siccîn nedir, bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline!"
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◾ Mutaffifîn suresi, Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önceki zaman dilimlerinde son nazil olan surelerden biridir.
◾ Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi konumunda olduğu için burada değişik zamanlarda panayırlar kurulur ve canlı bir ticaret hayatı sürdürülürdü. Dolayısıyla bu yörede yaşayan
birçok insanın en önemli geçim kaynaklarından biri ticaretti.
◾ Peygamber Efendimize (sav) risalet görevi verilmeden önce başarılı bir ticaret hayatı sürdürdü, Hz. Hatice'nin mallarını Şam'da, oradan getirdiği malları ise Mekke'de sattı.
Ticari hayatın canlı olduğu ancak helal-haram ölçüsünün güdülmediği bir ortamda sözüne güvenilir bir tacir olarak tanınırdı. Onun gibi tacir olan kişilerin İslam'ı kolaylıkla kabul edişlerinde, Peygamberimizin (sav) bu dürüst ve güvenilir kişiliğinin önemli bir yere sahiptir.
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Mutaffifin suresinde bireylerin birbirine güvenini zedeleyen, toplum düzeninde hak ve adaletin bozulmasına neden olan davranışlara dikkat çekilir. Kişilerin sadece kendi çıkarını değil de diğer kimselerin de çıkarlarını gözetilmesi gerektiğini anlatır. Bu sure, tüm insanlığı ilgilendiren kul hakkına dikkat çeker.
◾Ölçüde ve tartıda adaletsizlik yapan kimseler, başkalarından herhangi bir şey satın alırken kendi lehine bol ölçer, muhataplarına da baskı yapar. Eğer başkalarına ölçüyorlarsa onların aleyhine eksik tartar, zarara neden olurlar.
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"Alırken tam, verirken eksik ölçmek" tamamen bencillik ve başkalarını aldatmayı kapsar. İslam'ın ahlakına aykırı olan bu haslet, Yüce Allah tarafından kınanır.
Hadis ve ayetler ışığında İslam'da kul hakkı
◾ Mal ve servet edinmenin en önemli vasıtası olan ticarette ana hedef tarafların yaptıkları alışverişten memnun olmalarıdır. Peygamberimizin (sav),
"Alışveriş yapanlar birbirlerinden memnun olarak ayrılsınlar." tavsiyesi bu gerçeği dile getirir. (Tirmizî, Büyû', 27)
◾ Ayet-i kerimede ölçü ve tartı örnek verilen bir işlemdi. Genel olarak insanların, kendi haklarını gözettikleri kadar sorumluluklarını da özenle yerine getirmeleri gerektiği vurgulanır.