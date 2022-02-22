İslam'a göre doğruluk nedir? Kur’an-ı Kerim’e göre doğru kişilerin özellikleri nelerdir?

◾ Doğruluk bir Müslümanın en belirgin özelliğidir. Bir mümin doğru konuşup, doğru yaşamalı ve doğru yaşayanlarla beraber olmalıdır.

◾ Bir müminin kalbi, dinin hoş görmediği davranış ve sözlerden rahatsız olur, tereddüt hisseder. Böyle bir gönül, Müslümanlar için yol gösterici olur.

◾ Kur'an-ı Kerim'de de doğruluk iman ile birlikte zikredilir.

"Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görmektedir." (Hûd suresi, 112. ayet)

🔎 Hûd suresi 112. ayetin tefsiri

"Âyette İslâm'ın esasını teşkil eden iki ilke yer almaktadır: Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşamak ve haddi aşmamak, yani Allah'ın belirlediği sınırların dışına çıkmamak. Rivayete göre Resûlullah kendisine uygulanması bundan daha zor gelen bir âyet inmediğine işaret etmek üzere, "Hûd sûresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı" buyurmuştur. Sûrenin nesinin kendisini ihtiyarlattığı sorulduğunda, "Sana emredildiği gibi dosdoğru ol!" meâlindeki âyetin kendisini ihtiyarlattığını söylemiştir."