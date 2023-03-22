Sahurun faziletleri

En değerli vakit: Sahur
🔷 Sahurun oruca dayanma gücü verdiği, maddi-manevi bereketlere vesile olduğu ifade edilir. Kişi, sahura kalkarak aynı zamanda nafile ibadetin en faziletli olduğu zaman dilimi olan seher vaktini uyanık geçirir ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar ederek cennet ehlinin özelliklerine sahip olur.
🔷 Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. İçerisinde bu denli maddi-manevi bereketler barındıran sahurun ihmal edilmemesi özellikle vurgulanır.
"Allah'ın rızası ve cennet nimetleri, sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, Allah'ın huzurunda boyun bükenlerin, mallarını hayır yolunda harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip Allah'a yalvaranlarındır."
(Âl-i İmrân Suresi 17. Ayet)
Yatsı ve vitir namazının kılınışı