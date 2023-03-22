Sahurun faziletleri

🔷 Sahur vakti fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının, bazı Hanefî ve Şâfiîler'e göre son altıda birinin başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak ve iftar vakitleri bu konuda en doğru zamanı verir.

🔷 Kur'an'da sahur vakti şöyle geçer:

"Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın."

(Bakara Suresi 187. Ayet)