Yatsı ve vitir namazının kılınışı
İslam'ın en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Rabbe şükrün ve itaatin zirve noktasını teşkil eden bu ibadet, Peygamberimiz tarafından dinin direği olarak tanımlanmıştır. Mümin kimsenin namazın nasıl kılınacağını mutlaka bilmesi gerekir. İşte günün son vakti olan yatsı namazının ve vitir namazının kılınışı...
Giriş Tarihi: 20.03.2023
10:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
16:43
🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz,
beş vakit olarak hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.
🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir.
Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.
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Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı
🔷 Namaza başlamadan önce abdest alınır. Namazı ikame edecek temiz bir yerde kıbleye dönerek hazır hale gelinir. Yatsı namazının sünneti dört rekattır ve farzdan önce kılınır.
🔷 Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu: "Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi."
(Buhârî, Mevâkît 20, Ezân 34; Müslim, Mesâcid 252. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47; Nesâî, İmâmet 45; İbni Mâce, Mesâcid 18)
1. Rekat
🔷 Euzu-besmele çektikten sonra
"Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.
🔷 Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur.
Subhaneke'nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkınca
"Semiallâhü limen hamideh" denir ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.
🔷 Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir.
Secdeden "Allahu Ekber" diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat
🔷 İkinci rekata kalkınca kıyamda iken
Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkarken
"Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.