Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvurunda ''Peygamber''

🔹 Türk edebiyatına şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve düzyazıları ile farklı bir soluk getiren Sezai Karakoç, genellikle medeniyetlerin temeli olan "inanç"a dair konuları gündeme getiren bir yazardır. Dolayısıyla onun edebiyatının, ekseriyeti Müslüman olan bir toplumda bir karşılığı vardır.

🔹 Karakoç, gerek şiirlerinde gerekse düz yazılarında insanoğlunun yaradılıştan günümüze kadar geçirdiği evreleri, çıktığı ve düştüğü basamakları bir medeniyetin var oluşu olarak değerlendirir. Peygamberleri de bu noktada ademoğlunun yolculuğunda merkeze yerleştirir. Bu açıdan Karakoç'un, peygamber tasavvuru oldukça değerli ve dikkate değerdir.

🔹 Yazarın özellikle Yitik Cennet adlı eseri başta olmak üzere şiirleri ve düşünce yazılarında bir peygamber tasavvuru çizilir. Ancak Karakoç'un dile getirdiği peygamber tasavvuru bilindik algılardan uzak, oldukça özgündür.

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