Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvurunda ''Peygamber''
Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde sanat ile fikir dünyasını yan yana götüren önemli isimlerinden birisiydi. Bir sanatkar ve düşünce adamı olarak da tanıdığımız Karakoç için peygamber, yalnızca Allah'ın insanlara gönderdiği bir yol gösterici değil medeniyetin temelinde duran varlık ışıklarıydı. Peki, eserlerinde Hz. Adem'den (AS) Hz. Muhammed (SAV)'e kadar pek çok nebi hakkında düşüncelere yer veren Sezai Karakoç, nasıl bir peygamber tasavvuruna sahipti? Muhtelif eserlerinden sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 16.04.2022
12:28
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
13:16
🔹 Türk edebiyatına şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve düzyazıları ile farklı bir soluk getiren Sezai Karakoç, genellikle
medeniyetlerin temeli olan "inanç"a dair konuları gündeme getiren bir yazardır. Dolayısıyla onun edebiyatının, ekseriyeti Müslüman olan bir toplumda bir karşılığı vardır.
🔹 Karakoç, gerek şiirlerinde gerekse düz yazılarında
insanoğlunun yaradılıştan günümüze kadar geçirdiği evreleri, çıktığı ve düştüğü basamakları bir medeniyetin var oluşu olarak değerlendirir. Peygamberleri de bu noktada ademoğlunun yolculuğunda merkeze yerleştirir. Bu açıdan Karakoç'un, peygamber tasavvuru oldukça değerli ve dikkate değerdir.
🔹 Yazarın özellikle
adlı eseri başta olmak üzere şiirleri ve düşünce yazılarında bir peygamber tasavvuru çizilir. Ancak Karakoç'un dile getirdiği peygamber tasavvuru Yitik Cennet bilindik algılardan uzak, oldukça özgündür.
Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı
🔹 "İslam Medeniyeti, kendini, ilk insandan itibaren başlamış kabul etmek, peygamberleri en yüce makamda görmek ve o güne kadar, temelde vahiy medeniyetinden geçme nice düşünce ve sanat verimini yeniden gözden geçirip kendi özüyle yoğurmak suretiyle, hakikatin ve tüm insanlığın medeniyeti halinde vazetmemiş midir?
Bugün insanlığın bunca kan, ıstırap ve çile içinde bunalmasının ve gittikçe de ufkunun kararmasının temelinde, bu insanlık medeniyetini kabul etmeyen güçlerin anti-ümanizmi yatmıyor mu?"
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç Düşüncesinde 10 Kavram
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"Arı ile bal arasındaki ilgi, vahiy ile peygamber arasındaki ilgiyi açıklar. Bal arıdan ötürü yok, arı bal için vardır. Ve peygamberlerle herhangi bir insan arasındaki fark, bal taşıyan arı ile balsız arı arasındaki farktır."
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç'un hatıraları
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"Peygamber, iletici, anlatıcı, açıklayıcı ve ilk uygulayıcı, müminler topluluğunu oluşturucu ve toplumunu kurucu bir görevlidir."
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç kitapları
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"Peygamber izi, insan alınyazısına alabildiğine ve olabildiğine genişlik ve özgürlük bağışlıyor; buna karşılık, tabiatı sınırını aşmamaya, çizgisinin dışına taşmamaya ayarlıyor."
Sezai Karakoç
Diriliş şairi Sezai Karakoç