Zaman hırsızı: Erteleme hastalığı

ERTELEME HASTALIĞI NEDİR?

🔶 Erteleme hastalığı, insanların yapması gereken işi, zamanı ve imkanı olmasına rağmen, bir veya birkaç kez erteleyerek ondan kaçınmasıdır. Bu psikolojik rahatsızlık, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler.

▪Yapılması gereken işleri süresiz ve sayısız olarak erteleyen kişiler, zamanı doğru kullanamadıkları için gerek okulda gerekse profesyonel yaşamlarında güçlüklerle karşılaşırlar.

🔶 İşin tamamlanması gereken zaman yaklaştıkça öfke ve stres seviyeleri artar. Çoğunlukla da normalde yapabileceklerinden daha yüzeysel ya da kabataslak şekilde tamamlarlar. Bunun sonucunda da stres seviyeleri artmaya ve öz güvenleri düşmeye başlar.

En sık karşılaşılan fobi çeşitleri