Ramazan Menüsü 2022 - 22. Gün

Ramazan ayının son 10 gününe girmişken ne kadar değerli bir ay olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesinden bir kez daha anlıyoruz.

Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir.

Buhari, Fezailü'l Kur'an 21

Peki bugün menümüzde neler var?

Bademli Çorba

Krepte rulo pasta

Mantılı ve işkembeli nohut

Muhallebili Baklava

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün