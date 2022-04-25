Ramazan Menüsü 2022 - 22. Gün
Ramazan Menüsü 22. gün ile sizlerleyiz... Oruç ile bedenimizi ve zihnimizi arındırmaya ve Allah'ı daha yakından tanımaya çalışırız. Ramazan sırf bu yönleri ile dahi ne kadar eşsiz bir ay değil mi? İyiliklere büründüğümüz, iyi gördüğümüz, değerli ve paylaşımcı bir zamandayız. Ekmeğimizi bölüşmek kadar, bilgimizi bölüşmek de çok değerlidir. Öğrenilen bilginin zekatıdır aktarılması. Ramazanda her güzellik paylaşılmalı.
Giriş Tarihi: 25.04.2022
10:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
10:45
Ramazan ayının son 10 gününe girmişken ne kadar değerli bir ay olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesinden bir kez daha anlıyoruz.
Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir.
Buhari, Fezailü'l Kur'an 21
Peki bugün menümüzde neler var?
Bademli Çorba Krepte rulo pasta Mantılı ve işkembeli nohut Muhallebili Baklava
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Bademli Çorba
💠 Her gün menümüze çorba ile başlamaya özen gösteriyoruz, çorba Ramazan menülerinin olmazsa olmazı. Tabi her gün hem leziz hem de farklı bir çorba yapmak da kolay olmasa gerek. Bugün sizlere oldukça hafif ve besleyici bir çorba ile geldik...
Bademli Çorba tarifi.
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
⚜ Yarım su bardağı badem
⚜ 2 adet patlıcan ⚜ 100 gram kıyma ⚜ 2 çorba kaşığı sıvıyağ ⚜ 2 çorba kaşığı tereyağı ⚜ 2 çorba kaşığı un ⚜ 3 su bardağı et suyu ⚜ 3 su bardağı su ⚜ 2 dal reyhan ⚜ Tuz, karabiber, kimyon
Kızartmak için:
⚜ Sıvıyağ
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Bademli Çorba Yapılışı
🔹 Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın.
🔹 Süzdükten sonra kabuklarını soyup, ikiye bölün. 🔹 Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, renkleri dönene dek kavurun. 🔹 2 Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. 🔹 Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. 🔹 Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Küp doğrayıp kızartın. 🔹 Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 🔹 Kıymayı 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun. 🔹 3 Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. 🔹 Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 🔹 10 dakika sonra bademleri ilave edin. 🔹 Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. 🔹 Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Krepte Rulo Pilav
💠 Sabahları krep yemeyi özleyenler... farklı bir tat yakalayıp bugün de farklı bir yemek yapabilirim diyenler... Bugünkü tarifiimiz tam sizlere göre.
Krepte Rulo Pilav tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (8 kişilik)
KREP İÇİN:
⚜ 1 su bardağı un ⚜ 1 su bardağı süt ⚜ 3 adet yumurta ⚜ 1 çay kaşığı tuz TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN: ⚜ Tereyağı PİLAV İÇİN: ⚜ 2 su bardağı baldo pirinç ⚜ 2 çorba kaşığı tereyağı ⚜ 200 gram kuzu eti ⚜ 3.5 su bardağı (700 ml) sıcak su ⚜ 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ⚜ 1 çay bardağı haşlanıp küp doğranmış havuç ⚜ 1/2 çay kaşığı karabiber ⚜ 2 çay kaşığı tuz ⚜ 1.5 su bardağı (150 gram) rendelenmiş kaşar peyniri
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Krepte Rulo Pilav Yapılışı
🔹 Krep için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp mikserle homojen bir kıvam alana dek çırpın.
🔹 Daha sonra malzemeyi 4'e bölün. 26 cm çapındaki bir tavayı tereyağı ile yağlayıp kızdırın. 🔹 Krep malzemesinin 1 parçasını tavaya döküp önlü arkalı pişirin. 🔹 Her seferinde tavayı yağlayarak kalan malzemeyi de pişirip 4 adet krep elde edin. 🔹 Krepleri düz bir zeminde, kenarlarını hafifçe üst üste getirerek büyük kare oluşturacak şekilde yan yana dizin. 🔹 Pilav için tereyağını bir tencerede eritip küçük doğranmış eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. 🔹 Üzerine iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip saydamlaşana dek kavurun. 🔹 Su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. 🔹 Yarı yarıya suyunu çekince havuç ve bezelye ilave edin. 🔹 Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın. 🔹 Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. 🔹 Daha sonra kaşar peynirinin yarısını ekleyip karıştırın. 🔹 Pilavı birleştirdiğiniz kreplerin bir kenarına iki yanında boşluk kalacak şekilde uzunlamasına yayın. 🔹 Uç kısımlarını pilavın üzerine doğru içe katlayın ve krepleri pilavla birlikte rulo yapın. 🔹 Kalan kaşar peynirini üzerine serpin. 🔹 Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine ekli kısmı tepsiye gelecek şekilde yerleştirin. 🔹 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. 🔹 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün