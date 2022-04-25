Ramazan Menüsü 2022 - 21. Gün

Resulullah (SAV), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurma ile açar şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı.

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21

İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.

İbn Mâce, Sıyâm, 67

Peki bugün menümüzde neler var?

Kişnişli mercimek çorbası

Şalgam dolması

Lokum pilavı

Gül tatlısı

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün