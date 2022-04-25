Ramazan Menüsü 2022 - 21. Gün
Ramazan Menüsü 21. gün ile sizlerleyiz... On bir ayın sultanı ile en küçük sofralar bile bereketlenip donatılıyor, kalpler güzelleşiyor, küsler barışıyor, bayram Ramazan bitince değil Ramazan'ın ilk gününden tüm İslam alemini sarıyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2022
10:23
Resulullah (SAV), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze
hurma ile açar şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı.
Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21
İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.
İbn Mâce, Sıyâm, 67
Peki bugün menümüzde neler var?
Kişnişli mercimek çorbası Şalgam dolması Lokum pilavı Gül tatlısı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Kişnişli Mercimek Çorbası
💠 Menümüze sağlıklı bir bitki olna
kişniş ile başlıyoruz... Midenize ve sindirim sisteminize iyi gelecek olan Kişnişli Mercimek Çorbası tarifi.
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (8 kişilik)
⚜ 2 su bardağı kırmızı mercimek
⚜ 1 çorba kaşığı kişniş ⚜ 2'şer adet havuç ve soğan ⚜ 3 adet yeşil biber ⚜ 2 adet orta boy domates ⚜ 1 çorba kaşığı pulbiber ⚜ 1 tatlı kaşığı karabiber ⚜ 1 çay kaşığı kimyon ⚜ 1 tatlı kaşığı nar ekşisi ⚜ 1 çorba kaşığı zeytinyağı ⚜ Yeteri kadar tuz
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Kişnişli Mercimek Çorbası Yapılışı
🔹 Mercimeği yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın.
🔹 Kişniş, iri doğranmış havuç, dörde bölünmüş soğan, kıyılmış biber, doğranmış domates, tuz ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin (ara sıra karıştırarak ve gerekirse su ekleyerek) pişirin. 🔹 Mercimeğin rengi dönünce pulbiber, karabiber, kimyon, nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyin. 🔹 Kısık ateşte pişmeye bırakın. 🔹 Ocaktan alıp, tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. 🔹 Başka bir tencereye alıp, biriki dakika daha kaynatın. 🔹 Arzuya göre nane ve krutonla servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Şalgam Dolması
💠 İçeceğine aşina olduğumuz, yararlı ve farklı bir lezzete sahip olan şalgamın farklı bir tarifi ile sizlerleyiz.
Şalgam Dolması tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
⚜ 1 kg şalgam
⚜ 200 gram kıyma ⚜ 1 çay bardağı bulgur ⚜ 1 adet soğan, ⚜ 1 çay bardağı sıvı yağ ⚜ 1 çorba kaşığı tereyağı ⚜ 1 çorba kaşığı salça ⚜ Reyhan, ⚜ tuz, ⚜ karabiber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Şalgam Dolması Yapılışı
🔹 Kıymayı derin bir kaba alın.
🔹 Soğanı rendeleyip ilave edin. 🔹 Bulgur, sıvı yağ, tuz ve karabiberi katın. 🔹 Karıştırın. Şalgamları soyup, 5 mm kalınlığında dilimleyin. 🔹 10 dakika haşlayın. 🔹 Hazırladığınız harca elinizle köfte şekli verin. 🔹 Şalgam dilimlerinin arasına yerleştirin. 🔹 Tencereye dizin. 🔹 Üzerine tereyağında kavrulmuş salçayı gezdirin. 🔹 Su ilave edin. 🔹 Şalgamlar yumuşayana dek pişirin. 🔹 Üzerine reyhan ilave edip servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün