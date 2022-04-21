Ramazan Menüsü 2022 - 20. Gün

➖ "Hoş gör ki, hoş görülesin."

İbn Hanbel, 1/249

➖ Ramazan ayını idrak edebilen herkesin hoş görüşü güzelleşiyor, öyle ki hoş görümüz başkasına değil kendimize güzelleşiyor önce.

➖ "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!"

Tirmizî, Birr, 55

➖ Bu Ramazan ile Allah'a (CC) karşı sorumluluklarımızı düzene sokalım, bu Ramazan o Ramazan olsun daha fazla ertelemeyelim.

Peki bugün menümüzde neler var?

Fırın çorbası

Peynirli ve domatesli köfte

Havuçlu makarna

Süt helvası

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün