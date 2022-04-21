Ramazan Menüsü 2022 - 20. Gün
Ramazan Menüsü 20. gün ile sizlerleyiz... Kadir Gecesi'ni arayacağımız son 10 güne girerken, Ramazan'ı şimdiden özledik bile... Birliği ve beraberliği daim kılan eşsiz bu ayda, oruçlarımızı tutmak nasip olabilmişse, yardım eli uzatabilenlerden biri olabilmişsek ne mutlu bize...
Giriş Tarihi: 21.04.2022
16:36
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 20. Gün
➖ "Hoş gör ki, hoş görülesin."
İbn Hanbel, 1/249
➖ Ramazan ayını idrak edebilen herkesin hoş görüşü güzelleşiyor, öyle ki hoş görümüz başkasına değil kendimize güzelleşiyor önce.
➖ "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!"
Tirmizî, Birr, 55
➖ Bu Ramazan ile Allah'a (CC) karşı sorumluluklarımızı düzene sokalım, bu Ramazan o Ramazan olsun daha fazla ertelemeyelim.
Peki bugün menümüzde neler var?
Fırın çorbası Peynirli ve domatesli köfte Havuçlu makarna Süt helvası
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 20. Gün
Fırın Çorbası
🔲 Menümüze bir klasikle başlıyoruz... Çorba. Sizleri şaşırtmak isterdik ama midelere iyi gelen ve sizi en rahat tutacak yemek çorba. Doyurucu ve leziz bir tarif ile geldik,
Fırın Çorbası tarifi...
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (8 kişilik)
🔸 Yarım su bardağı nohut
🔹 Yarım su bardağı kuru fasulye 🔸 2 yemek kaşığı aşurelik buğday 🔹 1 çay bardağı kırmızı mercimek 🔸 300 gram parça kuzu eti 🔹 1 yemek kaşığı tereyağı 🔸 1 adet soğan 🔹 1 yemek kaşığı biber salçası 🔸 3 adet kuru domates 🔹 2 adet kuru Arnavut biberi 🔸 Yeteri kadar su 🔹 6 dal taze kekik 🔸 Tuz, karabiber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 20. Gün
Fırın Çorbası Tarifi
◾ Nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın.
◾ Aşurelik buğdayı 2 saat ılık suda bekletip suyunu süzün. ◾ Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. ◾ Üzerine tereyağı ve piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. ◾ Salçayı katıp birkaç dakika kavurun ve bir güveç kabına aktarın. ◾ Tencereye nohut, kuru fasulye, aşurelik buğday, kırmızı mercimek, dörde bölünmüş kuru domates, kuru Arnavut biberi, tuz ve karabiber katıp, 7 su bardağı sıcak su ilave edin. ◾ Kabın üzerini iki kat alüminyum folyo ile kapatın. ◾ Önceden ısıtmış 180 derece fırında nohut ve kuru fasulye yumuşayana kadar pişirin. ◾ Taze kekikle süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 20. Gün
Peynirli ve Domatesli Köfte
🔲 Çorbamızı içtiğimize göre sıra ana yemeğimize geldi. Tadıyla, lezzetiyle ve doyurucu oluşu ile mideleri şenlendirecek bir tarif geliyor.
Peynirli ve Domatesli Köfte tarifi...
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
🔹 600 gram köftelik kıyma
🔸 Yarım çay bardağı süt 🔹 3 dilim ekmek içi 🔸 3 çorba kaşığı galeta unu 🔹 1 adet yumurta 🔸 1 adet büyük boy Manyas torba peyniri 🔹 2 adet büyük boy domates 🔸 6 dilim pastırma 🔹 3-4 dal taze kekik, tuz, karabiber
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 20. Gün
Peynirli ve Domatesli Köfte Yapılışı
◾ Sütü hafifçe ısıtın.
◾ Ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın ve soğutun. ◾ Kıymanın üzerine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. ◾ Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın. ◾ Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. ◾ Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. ◾ Üzerlerine dilimlenmiş Manyas torba peyniri, domates ve pastırma koyun. ◾ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar fırınlayın. ◾ Kekikle süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 9. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 10. Gün