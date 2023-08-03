Geçmişten günümüze üzerlik otu

FAYDALI BİR BİTKİ: ÜZERLİK

🔸 Geçmişten günümüze kadar insanlar, adını dahi bilmediği ve teşhisini koyamadığı hastalıklara yakalanır. Bundan yüzyıllar öncesinin tıbbı düşünüldüğünde çoğunun tedavisinin bulunamadığı görülür.

🔸 İşte, böyle zamanlarda bitkiler insanlığın imdadına yetişir. Fiziksel ve psikolojik rahatsızlık hallerinde bitkilerden pek çok ilaç yapılır. İlerleyen zaman içinde de bitkisel tedavi yöntemler daha yaygınlaşmış olur. Bu bitkilerden biri de "üzerlik otudur."

↪ Halk arasında "üzerlik" denildiği zaman genel olarak insanların zihninde tohumu belirir. Çünkü genel itibariyle tohumu kullanılır.