Lokman Hekim'den şifa kaynağı 25 besin
Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinir. Lokman'ın bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği belirtilir. Türk edebiyatında da Lokman, hakim-filozof kimliğinden çok, hekim olarak öne çıkar. Sizler için hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'den şifa kaynağı 25 besini derledik.
Giriş Tarihi: 16.03.2020
15:13
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
17:09
Bilinen 16 türü vardır.
Şam çörekotu, kırk çörekotu bilinen türleridir. Karamuk, siyah susam ve çörekotu diye de anılır. Çörek otu, %35-40 oranında yağ, acı madde, uçucu yağ, saponin, tanen, nigelon (bronşit nöbetlerine karşı), thymochinon (öd söktürücü) içerir.
*Vücuda kuvvet ve zindelik verir; bal ile macun yapıp yenebilir. Anne sütünü artırır; balla yenmeye devam edilmelidir.
Unutkanlığa faydalıdır, balla macun yapılıp yenmeli.
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Öksürük, balgam, nefes darlığı ve romatizmaya faydalıdır; balla karıştırılıp yenir veya macun yapılır. Grip ve nezleye, baş ağrısına; yağı burundan damlatılır veya çörek otu bir müddet sirke içinde bekletildikten sonra alınarak toz haline getirilir, tohumları kavrulur, tütsüsü buruna çekilir.
*Kulak için, sonradan meydana gelen üşütme,
rüzgâr alma, iltihap tıkanıklıklarında; çörek otu yağı kulağa damlatılır. Diş ağrısı ve diş iltihaplanmalarında kullanılır; çörek otu sirke ile kaynatılıp ağızda gargara yapılır.
*Saçları besler, kepeği önler; çörek otu yağı saçlara sürülür. Çörek otunu balla kullanma tavsiye edilir. Yüksek dozajda almamak gerekir.
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Tropik bölgelerin ağacı olduğundan Türkiye'de meyveleri tam olgunlaşmamaktadır. Şeker, vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Hurma aç karnına yenmelidir.
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Öksürüğü kurutur, balgamı söktürür, boğaz ağrısı ve bronşite iyi gelir, sırttaki ağrıları giderir. Kan yapar, kanamaları durdurur, beden ve zihin yorgunluğunu giderir, kansere karşı koruyucudur.
*Anne sütünü çoğaltır. Diş etlerini onarır. Taze hurmadan yapılan şurup karın ağrılarına ve mide kramplarına iyi gelir. Cilt lekelerini geçirir. Kirpikleri çoğaltır. Kaynamış suyu ile saçlar yıkanırsa koyulaştırır.
Şifası kök, sap ve yaprak ve çiçeğindedir. Bitki ne kadar taze olursa tedavi gücü o oranda fazladır. Kışın kullanımı için Mayıs ayında toplanıp, kurutulmalıdır. Tohumları ise
Temmuz- Ağustos aylarında toplanıp, gölgede kurutulmalıdır.
*Siyatik, lumbago ağrılarını giderir. Romatizma ağrılarında uygulanırsa kan dolaşımını uyaracağından ağrıların giderilmesine
yarcımcı olur. Yalnız bu işleme deri kızarınca hemen son vermek gerekir.
*Kanı temizler, alyuvarları yeniler, kan yapıcıdır. Kan şekerini düşürür, ödemi giderir.
Maydanoz bir provitamin A (Beta karoten ) kaynağıdır. Bu özelliği ile görme gücüne, kılcal damar sistemine, adrenal bezine ve troid bezine iyi gelir. Ayrıca potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve klorin yönünden de zengindir. Maydanoz suyundaki yüksek klorofil miktarı kanı arttırarak oksijeni metabolize eder ve böbreklerin, karaciğerin, idrar yollarının temizlenmesine yardım eder. Sindirim enzimlerini uyararak sindirim rahatsızlıklarını dindirir.
*Kanı temizler, kansızlığa, mesane iltihaplanmasına, kum, böbrek taşı ile tansiyona, şişmanlığa, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına, damar sertliğine etkilidir. Maydanoz suyuna bal ve limon ilave edilerek günde 1-2 bardak içilir. Böbrek rahatsızlıklarında; 4 bardak suya 1 demet maydanoz yıkanır konur, 5 dakika kaynatılır, süzülür, günde 3 kere 1'er çay bardağı içilir.
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Grip ve nezleyi geçirir, balgam söktürür, terletir, ateş düşürür. Kan şekerini normal seviyede tutar, kansere karşı koruyucudur, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atar, romatizma hastalığına iyi gelir. Sarılığa iyi gelir.
*Sivilceli, lekeli, pürüzlü ve kırışık ciltlerde parlaklık ve pürüzsüzlük verir. Saçları besler, parlatır, dökülmeyi yavaşlatır. Saçlar maydanoz suyu ile yıkanır.
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Maydanoz suyu 60 gramdan fazla ve tek başına içilmemeli. Havuç-elma suyuyla içilebilir. Böbrek iltihabı olanlar yememelidir.
Sofraların vazgeçilmez bitkisi olan nane, sağlık açısından çok faydası olan bir bitkidir. Dünyada 25-30 kadar türü bulunan nane, çoğunlukla nemli yerleri sever. Hoş kokulu olan bu bitki türü aynı zamanda şifa deposu olarak bilinir.
Nane bitkisi, iştah açar. Sinirleri yatıştırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ateşi düşürür. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz söktürücüdür. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve ağrısını önler. Grip, bronşit gibi soğuk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır. Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir. Anne sütünü arttırır. Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.