Hastalıklara şifa olan makamlar
Yürürken, ders çalışırken, mutluyken, üzüntülüyken velhasılıkelam hayatımızın her anında bize...
Yürürken, ders çalışırken, mutluyken, üzüntülüyken velhasılıkelam hayatımızın her anında bize eşlik eden bir unsur var: Müzik. Bu melodilerin bir etkisi daha var ki, o da insan ruhuna şifa olmaktır. İslam âleminde asırlardır kullanılan bu tedavi yöntemi hakkında İbn Sina, Farabi gibi birçok âlimin müspet görüşleri bulunur. İşte hastalıklara şifa olan bazı makamlar...
Osmanlı'da akıl hastaları müzik ve suyla şifa bulurken Avrupa'da "içlerinde şeytan var denilerek yakılıyordu.
Tedavi ilk önce hekimbaşının hastalara çeşitli makamları dinletmesiyle başlardı. Ardından kalp atışlarının hızına göre uygun melodiyi belirlerdi. Darüşşifanın müzik ekibi, benzer hastalıklar gösteren kişiler için belirli günlerde konser düzenlerdi.
***
RAST MAKAMI
Sağlık üzerine önemli etkisi olduğu düşünülen rast makamı, akıl hastalığı ve felç illetinden kurtulmaya yönelik destekleyicidir.
Farabi, insana neşe ve huzur verdiğini belirtir.
Gündüzleri ve Salı günleri etkisi fazladır.
***
ISFAHAN MAKAMI
Bu makamımız zihni açar, zekâyı keskinleştirir, anıları tazeler.
Soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan koruduğu düşünülür.
Farabi'ye göre bu makam, insana güven verir.
Gün batarken daha etkilidir.
***
HİCAZ MAKAMI
Bevliye hastalıklarına iyi gelen hicaz makamının Farabi'ye göre bir etkisi daha var ki, o da insana tevazu vermesidir.
İslam âlimi, bu makamı ikindi vakitlerinde dinlemenin psikolojiyi olumlu etkileyeceğini söyler.
***
HÜSEYNİ MAKAMI
Kişinin kendine güvenmesine yardımcı olur ve karaciğer, kalp hastalıklarına iyi gelir. Farabi, Hüseyni makamının sabah vakitlerinde etkili olduğunu söyler.
***
UŞŞAK MAKAMI
Farabi'nin insana gülme hissi verdiğini söylediği bu makam, uykusuzluğa ve ayak ağrılarına iyi gelir.
Öğlen dinlenilmesi insan psikolojisi üzerinde daha etkilidir.
_____________________________________________
***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/kurani-kerim#trans/tr.kuranyolu/1:1
***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/podcast
***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:
TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/
PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast
MOBİL UYGULAMASI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat
Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/fikriyat-ozel/2020/10/07/fikriyatcom-yenilikleriyle-yoluna-devam-ediyor
_____________________________________________
Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yürürken, ders çalışırken, mutluyken, üzüntülüyken velhasılıkelam hayatımızın her anında bize...
İslam âlimleri asırlar öncesinden kadim bilgi ve birikimleriyle gönül yorgunlarını müzik ile...
Nevres Bey'in uduna zarar gelmemesi için toplu taşımaya binmeyip her yere yürüdüğünü biliyor...
Nevres Bey'in uduna zarar gelmemesi için toplu taşımaya binmeyip her yere yürüdüğünü biliyor...
Türk musikisi sisteminin temellerini atan Rauf Yekta Bey; müzikolog, bestekar ve neyzen kimliğiyle...
Tarih boyunca sanatçılar, hükümdarlara ithafen eserler yazdı. Kendisine beste yazılan sultanlardan...