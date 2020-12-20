Hastalıklara şifa olan makamlar

Yürürken, ders çalışırken, mutluyken, üzüntülüyken velhasılıkelam hayatımızın her anında bize eşlik eden bir unsur var: Müzik. Bu melodilerin bir etkisi daha var ki, o da insan ruhuna şifa olmaktır. İslam âleminde asırlardır kullanılan bu tedavi yöntemi hakkında İbn Sina, Farabi gibi birçok âlimin müspet görüşleri bulunur. İşte hastalıklara şifa olan bazı makamlar...

Osmanlı'da akıl hastaları müzik ve suyla şifa bulurken Avrupa'da "içlerinde şeytan var denilerek yakılıyordu.

Tedavi ilk önce hekimbaşının hastalara çeşitli makamları dinletmesiyle başlardı. Ardından kalp atışlarının hızına göre uygun melodiyi belirlerdi. Darüşşifanın müzik ekibi, benzer hastalıklar gösteren kişiler için belirli günlerde konser düzenlerdi.

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RAST MAKAMI

Sağlık üzerine önemli etkisi olduğu düşünülen rast makamı, akıl hastalığı ve felç illetinden kurtulmaya yönelik destekleyicidir.

Farabi, insana neşe ve huzur verdiğini belirtir.

Gündüzleri ve Salı günleri etkisi fazladır.

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ISFAHAN MAKAMI

Bu makamımız zihni açar, zekâyı keskinleştirir, anıları tazeler.

Soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan koruduğu düşünülür.

Farabi'ye göre bu makam, insana güven verir.

Gün batarken daha etkilidir.

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HİCAZ MAKAMI

Bevliye hastalıklarına iyi gelen hicaz makamının Farabi'ye göre bir etkisi daha var ki, o da insana tevazu vermesidir.

İslam âlimi, bu makamı ikindi vakitlerinde dinlemenin psikolojiyi olumlu etkileyeceğini söyler.

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HÜSEYNİ MAKAMI

Kişinin kendine güvenmesine yardımcı olur ve karaciğer, kalp hastalıklarına iyi gelir. Farabi, Hüseyni makamının sabah vakitlerinde etkili olduğunu söyler.

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UŞŞAK MAKAMI

Farabi'nin insana gülme hissi verdiğini söylediği bu makam, uykusuzluğa ve ayak ağrılarına iyi gelir.

Öğlen dinlenilmesi insan psikolojisi üzerinde daha etkilidir.

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