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Türk musikisi motifleriyle örülü Mecidiye Marşı

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 13:40

Muzıka-i Hümayun'un başında görev yapan Donizetti, Sultan Abdülmecid’in 1839'da tahta çıkmasından hemen sonra padişaha saygısını göstermek adına Mecidiye Marşı'nı besteledi. Mahmudiye'den daha farklı bir formda bestelenen Mecidiye Marşı, daha çok Türk musikisine ait motifler içeriyordu. Uluslararası ve devlet törenlerinde çalınan Mecidiye Marşı 22 yıl boyunca milli marş olarak kaldı.

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