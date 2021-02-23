Türk musikisi motifleriyle örülü Mecidiye Marşı

Muzıka-i Hümayun'un başında görev yapan Donizetti, Sultan Abdülmecid’in 1839'da tahta çıkmasından hemen sonra padişaha saygısını göstermek adına Mecidiye Marşı'nı besteledi. Mahmudiye'den daha farklı bir formda bestelenen Mecidiye Marşı, daha çok Türk musikisine ait motifler içeriyordu. Uluslararası ve devlet törenlerinde çalınan Mecidiye Marşı 22 yıl boyunca milli marş olarak kaldı.

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