Sultan Reşad tahta çıktığında, diğer padişahlarda olduğu gibi yeni resmi bir marşa ihtiyaç duyulmuştu. 1909'dan sonra Hamidiye Marşı yerini Mehmet Reşat'ın güftesiz Reşadiye Marşı'na bıraktı. İtalyan besteci, piyanist ve orkestra şefi Italo Selvelli'nin "Reşadiye Marşı" olarak bilinen çok sesli bestesi, imparatorluğun yeni marşı ilan edildi. Sultan Vahdeddin'in ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar sebebiyle kişisel bir marş edinmeyi reddetmesi üzerine Osmanlı tarihinde son resmi kişisel marş "Reşadiye" olarak kaldı.

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