Güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı: Hamidiye

Hamidiye Marşı, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra Ahmet Necib Paşa tarafından bestelendi. Hamidiye Marşı'nı Mahmudiye, Mecidiye ve Aziziye marşlarından ayıran en önemli özellik, güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı olmasından kaynaklanıyordu. "Ey velîni'met-i lem şehinşâh-ı cihan" mısrasıyla başlayan marş, 1908 yılına kadar Osmanlı'nın resmi marşı oldu.

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