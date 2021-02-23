Güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı: Hamidiye

Türk musikisi motifleriyle örülü Mecidiye Marşı
Muzıka-i Hümayun'un başında görev yapan Donizetti, Sultan Abdülmecid’in 1839'da tahta çıkmasından...
Hamidiye Marşı, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra Ahmet Necib Paşa tarafından bestelendi. Hamidiye Marşı'nı Mahmudiye, Mecidiye ve Aziziye marşlarından ayıran en önemli özellik, güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı olmasından kaynaklanıyordu. "Ey velîni'met-i lem şehinşâh-ı cihan" mısrasıyla başlayan marş, 1908 yılına kadar Osmanlı'nın resmi marşı oldu.
Osmanlı padişahlarının marşları isimli içeriği okumak için tıklayınız
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Muzıka-i Hümayun'un başında görev yapan Donizetti, Sultan Abdülmecid’in 1839'da tahta çıkmasından...
Hamidiye Marşı, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra Ahmet Necib Paşa tarafından...
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