Bir modern çağ ozanı: Barış Manço

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, 7’den 77’ye herkesin gönüllerinde taht kurdu. Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarlığının yanında, başarılı bir oyuncu, televizyon programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam ve gezgindi...