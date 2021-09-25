Mehmet Emin Ay'ın sesinden "Yine de Sen... İmam-Hatiplim"

Ülkemizde her geçen gün yenisi eklenen üzücü olaylardan bir başkasını, geçtiğimiz günlerde yaşadık. Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Çocuklarınızı İmam-Hatip Liselerine, İlahiyatlara göndermeyin. Düz liselere gönderin. Daha az hasar görürler…" sözleriyle başlayan cümlesi, "İlahiyat'ta birtakım olumsuz zihniyet sahibi hocaların varlığına ve İmam-Hatip Liselerinde deizmin arttığına" dair görüşleri de dillendirmesiyle son buldu. Bu talihsiz olayı Fikriyat yazarlarımız kalemleri vasıtasıyla eleştirdi. Yazarlarımızın eleştirilerini okurken, söz ve müziği Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'a ait olan "Yine de Sen... İmam-Hatiplim" eserini dinleyebilirsiniz.

📌 Fikriyat yazarımız Prof. Dr. Mehmet Emin Ay; "Gençlik çağının sorgulama ve şüphelenme çağı olduğunu biliyoruz. Taklidi imandan tahkiki imana geçiş süreci olduğunu da… Ama dinden şüphe etmeyi deizmle buluşturmak ve %12'lik bir oran olan 11. ve 12. sınıf örneklemini tüm imam-hatip liselerine genellemek ne bilimsel olarak doğru bir şeydir ne de insaf ve vicdan sahibi kimsenin işidir…" diyerek yazısını şöyle sonlandırdı:

"Velhâsıl diyeceğimiz odur ki, elde doğru dürüst bir veri yokken, "imam-hatiplerde deist yetiştiriliyor" iddiası, bilimsel kılıfa büründürülen koca bir yalandır ve geleceğimiz olan gençlerimizin yetiştirildiği okullarımıza atılan koca bir iftiradır!.."

➡ Mehmet Emin Ay'ın yazısının tümünü buradan okuyabilirsiniz.

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📌Bir diğer Fikriyat yazarımız Prof. Dr. İsmail Güleç ise; "Her şeyden önce İHL'leri ve İlahiyatçıları bu sözlerle itham etmek en hafif deyimle hakarettir. Hatta biraz daha ileri gideyim, İHL camiasına atılan iftiradır. Bu tespiti öncelikle ifade etmiş olayım." diyerek eleştirisine şöyle devam etti:

"Konuşmanın sıkıntılı alanlarından biri de "Çocuklarınızı göndermeyin" sözlerinde. Peki çocuklarına dinini öğretmek isteyen anne-babalar, çocuklarını nereye gönderecek? İHL'ye göndermeyin diyen hocanın gönderilmesini tavsiye edeceği bir mektebi var mı? Diyelim, hocanın dediği gibi yaptık, düz ortaokula gönderdik. Oradaki din derslerini de ilahiyat mezunları veriyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Devletin okullarında nerede ve ne yetkinlikte yetiştiklerini bilmediğimiz cemaatin hocalarına ders verdirerek mi? Yoksa cemaatin ortaokulu-lisesine mi göndereceğiz? Biz bilmiyor olabiliriz ama açıklarlarsa öğreniriz. Mektepleri varsa müfredatları nedir? Neyi ve nasıl öğretiyorlar? Öğreticilerinin öğretme yetkinlikleri var mı? Herhangi resmi veya sivil bir kurumdan yetkinliklerine dair belge almışlar mı? Ve daha birçok soru."

➡ İsmail Güleç'in yazısının tümünü buradan okuyabilirsiniz.

➡ İsmail Güleç'in VAV TV'de yayınlanan Mürekkep Damlaları ve Enderun Sohbetleri isimli programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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