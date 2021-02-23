Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi marşı: Mahmudiye

Güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı: Hamidiye
Hamidiye Marşı, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra Ahmet Necib Paşa tarafından...
Mahmudiye Marşı, İtalyan besteci Giuseppe Donizetti tarafından bestelendi. 1808-1839 yılları arasında kullanılan Mahmudiye, ülkemizde bestelenen ilk resmi marş olarak tarihi kayıtlara geçti. Bestelendikten sonra Avrupa'da da büyük bir ses getiren Mahmudiye, İsveç'e kadar ulaştı ve İsveç hükümeti tarafından da resmi marş olarak kabul edildi. Mahmudiye'nin, İsveç Muhafız Alayı'ndan müzisyen Franz Preumayr tarafından kopyası hazırlanmış ve "Sultan Mouhmuds Favorit–Marche" olarak kayıtlara geçmişti.
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Hamidiye Marşı, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra Ahmet Necib Paşa tarafından...
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Mahmudiye Marşı, İtalyan besteci Giuseppe Donizetti tarafından bestelendi. 1808-1839 yılları...
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