Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler
Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Bazı bitkiler, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden de bitkilerin uygun sürede ve şekilde uygulama yapılarak sahip oldukları biyolojik gücü, hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici olarak kullanılmalı. İşte sağlıklı yaşam için bitkisel kürler ve tarifleri...
Giriş Tarihi: 21.10.2019
15:35
Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
16:12
Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Bazı bitkiler, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden de bitkilerin uygun sürede ve şekilde uygulama yaparak sahip oldukları biyolojik gücü hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici olarak kullanılır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sağlıklı yaşam için önerdiği destekleyici bitkisel kürleri...
Maydanozun özellikleri:
Angsiyeteye karşı
Depresyona karşı Karaciğer metabolizmasını güçlendirici Hepatit-B'ye karşı Cilde güzellik verici İdrar sokturucu Gençleştirici Vücuda zindelik ve dinçlik kazandırmaya yardımcı Yüksek tansiyonu engelleyici Karaciğer yağlanmasına karşı
DEPRESYON VE ANKSİYETEYE KARŞI HAZIRLANACAK KÜR
Doğru şekilde kullanıldığında genel hücre sağlığına yardımcı olan maydanozun metabolizma üzerindeki etkileri çok hızlı bir şekilde oluşur. Diğer kürler ortalama bir hafta sonunda etkisini gösterseler de maydanoz kürü uygulanmaya başladıktan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlar.
İbrahim Saraçoğlu'nun depresyona ve anksiyeteye karşı maydanoz-ıspanak (sabah), tere-ıspanak (akşam) kürü geliştirdi.
Ispanak-Maydanoz-Tere kürü
Bu kür uygulanmaya başlandıktan sonra çevreyle daha kolay iletişime girebilme, düşüncelerdeki sakinlik ve rahatlık kendisini göstermeye başlar. Bununla beraber isteksizlik, sersemlik ve anksiyete de giderek azalır.
Kullanacağınız tere ve maydanozun sararmamış olmasına dikkat ediniz. Sararmış olanları kullanmayınız.
Kullanılacak olan bitkiler maydanoz, ıspanak ve tere otudur. Sabah, maydanoz ve ıspanak akşam ise, ıspanak-tere otu karışımı kullanılır.
HAZIRLANIŞI
Beş-altı yaprak ıspanak ve on-on iki tane maydanoz saplarıyla birlikte, kaynamakta olan iki su bardağı suya atılır ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika yavaş yavaş haşlanır. Soğuduktan sonra bir su bardağı içilir. Her sabah taze olarak hazırlanmalıdır.
Akşam ise ıspanakla tere karışımı hazırlanır. Kaynamakta olan iki su bardağı suyun içerisine saplarıyla birlikte beş-altı adet ıspanak ve dokuz-on tane tere atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika haşlandıktan sonra soğumaya bırakılır ve soğuduktan sonra bir su bardağı içilir.
Bu her iki kür de yemekten yarım saat önce veya yemekten en az bir saat sonra içilir.
Bu karışımlar bir hafta boyunca her gün uygulanır. Bu uygulamadan sonra 2. haftada iki günde bir uygulanırken, 3. haftada üç günde bir uygulanır. Ondan sonraki haftalarda haftada bir olmak üzere iki ay boyunca uygulanır ve kür tamamlanmış olur.
GENÇLEŞMEK VE VÜCUDU ARINDIRMAK İÇİN HAZIRLANACAK KÜR
On beş on altı tane taze maydanozu elinizle parçalayıp daha sonra mutfak robotuna atıp üzerine iki yemek kaşığı limon suyu ve yarım bardak su ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına tamamını için.
On beş gün ara vermeden her sabah bu kürü uygulayınız ve on beş günlük uygulamadan sonra bir hafta ara veriniz.
Bir hafta aradan sonra tekrar on beş gün aynı şekilde uygulayınız ve kürü sonlandırınız.