Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler

On beş on altı tane taze maydanozu elinizle parçalayıp daha sonra mutfak robotuna atıp üzerine iki yemek kaşığı limon suyu ve yarım bardak su ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına tamamını için.

On beş gün ara vermeden her sabah bu kürü uygulayınız ve on beş günlük uygulamadan sonra bir hafta ara veriniz.

Bir hafta aradan sonra tekrar on beş gün aynı şekilde uygulayınız ve kürü sonlandırınız.