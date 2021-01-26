Dünya tarihinin en önemli 6 aşısı

✅ Hastalığın özellikleri

📌Çiçek hastalığı 1700'lü yıllarda tüm dünyayı etkisi alan, her yaştaki bireylerde görülebilen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. İnsandan insana solunum yolu ile bulaşan bu hastalık öldürücüdür.

📌Tarihteki en öldürücü hastalıklar arasında yer alan çiçek hastalığı, aşı sayesinde yok edilen ilk hastalıktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs, 19. yüzyıldan itibaren başlayan yaygın aşılamayla yeryüzünden silinmiştir.