Aşının tarihi hakkında 20 ilginç bilgi

Aşı, bir hastalığa karşı bağışıklık sağlaması için insan vücuduna o hastalık virüsünün zayıflatılmış halinin verilmesidir. Mikroplar ya da virüslerce oluşan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile korunur ve aşı bu virüslere karşı en önemli direnç kaynağıdır. Günümüzde tüm dünyada hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan aşı, eski Türk kavimlerinden miras kalmış ve asırlar boyu Anadolu coğrafyasında kullanılan bir yöntem olmuştu. Avrupa'ya Osmanlı topraklarından götürülen aşı, başlangıçta kilise baskısı nedeniyle kabul görmemişti. Ancak daha sonra etkisi kanıtlanarak dünyada uygulaması artmış ve pek çok hastalığın önüne geçerek ölümleri azaltmıştı. Aşının tarihi hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.