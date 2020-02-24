Arama

Menu

Aşının tarihi hakkında 20 ilginç bilgi

Aşı, bir hastalığa karşı bağışıklık sağlaması için insan vücuduna o hastalık virüsünün zayıflatılmış halinin verilmesidir. Mikroplar ya da virüslerce oluşan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile korunur ve aşı bu virüslere karşı en önemli direnç kaynağıdır. Günümüzde tüm dünyada hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan aşı, eski Türk kavimlerinden miras kalmış ve asırlar boyu Anadolu coğrafyasında kullanılan bir yöntem olmuştu. Avrupa'ya Osmanlı topraklarından götürülen aşı, başlangıçta kilise baskısı nedeniyle kabul görmemişti. Ancak daha sonra etkisi kanıtlanarak dünyada uygulaması artmış ve pek çok hastalığın önüne geçerek ölümleri azaltmıştı. Aşının tarihi hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:05
  • 1
  • 20
AŞI NEDİR? AŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL KORUR?
AŞI NEDİR? AŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL KORUR?

Aşı, hastalık yapan bir organizmanın zayıflatılmış ya da etkisiz hale getirilmiş bir dozunun hastaya verilmesi yöntemidir. Bu şekilde zerk edilen etkisiz virüs, bağışıklık sisteminin ilgili hastalığa karşı antikor üretmesini sağlar.

  • 2
  • 20
BİR AŞININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ NE KADAR SÜRER?
BİR AŞININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ NE KADAR SÜRER?

Günümüzde, yeni bir aşının geliştirilebilmesi yıllarca sürer; güvenli olduğunun onaylanabilmesi için tüm yeni aşılar üzerinde yoğun testler yapılması gerekir.

  • 3
  • 20
TÜRKLERİN ASIRLAR ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KEŞİF
TÜRKLERİN ASIRLAR ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KEŞİF

Türkler, büyükbaş hayvanların memelerinden alınan inek çiçek hastalığı mikrobuyla aşılanan çocukların, çiçek hastalığına yakalanmadığını keşfetmişlerdi.

SAVAŞLARDA KULLANILAN İLGİNÇ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  • 4
  • 20
ÇİÇEK AŞISI OSMANLI’DAN İNGİLTERE’YE GÖTÜRÜLDÜ
ÇİÇEK AŞISI OSMANLI’DAN İNGİLTERE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Bu tür aşılama ve çiçek aşısının diğer türleri, 1716 ve 1718 yılları arasında İstanbul'da görevli büyükelçinin ünlü kâtibesi ve eşi Lady Montagu tarafından İngiltere'ye götürüldü.

  • 5
  • 20
LADY MONTAGU AŞI YÖNTEMLERİNE İLGİ DUYDU
LADY MONTAGU AŞI YÖNTEMLERİNE İLGİ DUYDU

Lady Montagu, oğluna büyükelçilik cerrahı Charles Maitland tarafından aşı yapılmasına izin vermesi sonrasında Türklere ait aşılama yöntemlerine, özellikle de çiçek aşısına büyük ilgi duymaya başladı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN