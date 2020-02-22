Savaşlarda kullanılan ilginç tedavi yöntemleri

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde modern tıbbın ürettiği ilaçlar kullanılır. Ancak geçmişte bu tedaviler, bugün "alternatif tıp" olarak adlandırılan yöntemlerle gerçekleştirilirdi. Kanuni Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlerin hastalanmalarını önlemek için doğal bir antibiyotik olan küflü peynir yedirirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında da pek çok hastalık ortaya çıkmış; bu hastalıkların tedavileri doğal yöntemlerle sağlanmıştı. Tavuk suyuna çorba, adaçayı ile gargara, beyaz ekmek yerine kara ekmek, portakal suyu ile pansuman yapmak ve dahası… Kolera, tüberküloz, tifüs, suçiçeği, sıtma gibi o dönemde ölümcül olan pek çok hastalığın, cephelerdeki tedavisine dair tedavi yöntemlerini derledik.