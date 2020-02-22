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Savaşlarda kullanılan ilginç tedavi yöntemleri

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde modern tıbbın ürettiği ilaçlar kullanılır. Ancak geçmişte bu tedaviler, bugün "alternatif tıp" olarak adlandırılan yöntemlerle gerçekleştirilirdi. Kanuni Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlerin hastalanmalarını önlemek için doğal bir antibiyotik olan küflü peynir yedirirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında da pek çok hastalık ortaya çıkmış; bu hastalıkların tedavileri doğal yöntemlerle sağlanmıştı. Tavuk suyuna çorba, adaçayı ile gargara, beyaz ekmek yerine kara ekmek, portakal suyu ile pansuman yapmak ve dahası… Kolera, tüberküloz, tifüs, suçiçeği, sıtma gibi o dönemde ölümcül olan pek çok hastalığın, cephelerdeki tedavisine dair tedavi yöntemlerini derledik.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 16:49
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KANUNİ ASKERLERE NEDEN ‘KÜFLÜ PEYNİR’ YEDİRİRDİ?
KANUNİ ASKERLERE NEDEN ‘KÜFLÜ PEYNİR’ YEDİRİRDİ?

Arşiv kayıtlarına göre Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlere hastalanmasınlar diye doğal bir antibiyotik olan küflü peynir yedirirdi.

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ASKERLER YARALARINA KÜFLÜ PEYNİR SÜRERLERDİ
ASKERLER YARALARINA KÜFLÜ PEYNİR SÜRERLERDİ

Yine antibiyotik keşfinden yüzyıllar önce savaşlarda Türk askerlerinin yaralarına küflü peynir sürdükleri bazı Batılı gezginlerin kitaplarında yer alır.

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FLEMİNG, ANTİBİYOTİĞİ NASIL KEŞFETMİŞTİ?
FLEMİNG, ANTİBİYOTİĞİ NASIL KEŞFETMİŞTİ?

Bir gün tatil dönüşü, laboratuvarına geldiğinde içinde farklı türlerde bakterilerin bulunduğu kabını açık unuttuğunu fark eden Alexander Fleming, küf mantarının kenarında bulunan jel kıvamındaki yapıda herhangi bir çeşit bakteri topluluğu bulunmadığını fark etmiş ve antibiyotiğe giden yolda penisilinin keşfine imza atmıştı. Bu keşif dünya için bir dönüm noktası oldu.

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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI PEK ÇOK SAĞLIK SORUNU GETİRDİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI PEK ÇOK SAĞLIK SORUNU GETİRDİ

Dünya sağlığını etkileyen bir diğer olay da Birinci Dünya Savaşı'ydı. Savaş süresi ve sonrası dönemde yaşanan kıtlık, sefalet, açlık ve hastalıklar pek çok insanın yaşamını olumsuz etkilemişti. Anılarını yazan pek çok kişi, başlarından geçen hastalıkları ve tedavi yöntemlerini de kaleme almışlardı.

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‘ANADOLU’DA İKEN BUNUN İLACINI BİLİYORDUK’
‘ANADOLU’DA İKEN BUNUN İLACINI BİLİYORDUK’

Onlardan birisi Mersinli Emin Çöl'dü. Birüssebi savaşında gözlerinden yaralanıp, görme yetisini yitirmiş ve hemen ardından İngilizlere esir düşmüş; Anadolu'ya döndükten sonra anılarını kaleme almıştı: "Başlıca hastalıklar trahom ile tavukkarasıydı. Bu yüzden birçok eratın gözleri ya büsbütün yahut da yarı yarıya kör olmuştu. Tavukkarası ise az değildi. Hangi vitaminsizlikten gelirse gelsin biz köylüler, Anadolu'da iken bunun ilacını biliyorduk."

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