Ebu Bekir Er Razi'nin hastalıklara karşı önerdiği tedavi yöntemleri

Eğer baş ağrısı, başın ön tarafı ve alın yönünde ise, bunun sebebi kan fazlalığı olabilir.



Tedavisi: Hacamat veya fasd yoluyla bir miktar kan almaktır. O anda, ağrıyan yeri hemen rahatlatır. Veya bir miktar siyah haşhaşı iyice koklamalıdır. Bir miktarını da burna çekmeli ve şakaklara sürmelidir. Ya da biraz hünnap yemeli veya şurubundan almalıdır. Yahut mercimek suyu içmelidir. Veya bir miktar kişniş almalıdır. Çünkü o sinirleri sakinleştirir.

Ebu Bekir Er-Razi kimdir?