Ebu Bekir Er Razi'nin hastalıklara karşı önerdiği tedavi yöntemleri
İslam tarihinin en başarılı hekimlerinden biri olan Ebu Bekir Er Razi, tıp ilmine ışık tuttu. Kendinden sonra gelen alimleri de etkileyen Razi, "Arapların Galeni" unvanıyla anıldı. Kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekim olan Ebu Bekir Er Razi, Batı'da da büyük bir üne sahipti. Öyle ki yaşadığı dönem "Razi Çağı" olarak adlandırıldı. İslam medeniyetinin altın çağında yaşayan Ebu Bekir Er Razi'nin hastalıklara karşı önerdiği tedavi yöntemlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 08.07.2020
09:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
13:09
Eğer baş ağrısı, başın ön tarafı ve alın yönünde ise, bunun sebebi kan fazlalığı olabilir.
Tedavisi: Hacamat veya fasd yoluyla bir miktar kan almaktır. O anda, ağrıyan yeri hemen rahatlatır. Veya bir miktar siyah haşhaşı iyice koklamalıdır. Bir miktarını da burna çekmeli ve şakaklara sürmelidir. Ya da biraz hünnap yemeli veya şurubundan almalıdır. Yahut mercimek suyu içmelidir. Veya bir miktar kişniş almalıdır. Çünkü o sinirleri sakinleştirir.
Ebu Bekir Er-Razi kimdir?
Eğer baş ağrısı, başın ortasında olursa, bu hararetten olur.
Tedavisi: Ketenden bir bez parçasını gül yağı ve yeni açılmış üzüm sirkesine batırıp, başta ağrıyan yere yapıştırmalıdır. Derhal iyileşir. Veya taze sağılmış bir süte, gül yağı karıştırmaksızın keten bez parçasını batırıp ağrıyan yere sürülür. Bu da ağrıyan yeri hemen sakinleştirir. Ya da ayakların altı menekşe yağı ve tuzla ovulur. Yahut nilüfer koklanır. Veyahut hıyar keskin sirke içine konarak yenir. Veya safrayı söndürme özelliği olan ekşi meyve peltesi alınabilir. Bu da inşallah aynı anda ağrıyı durdurur.
Göz tahrişi güneşte yürümekten olur.
Tedavisi: Siyah haşhaş koklamalı ve onu gözünün etrafına sürmelidir. Veya ateşin yanında oturmaktan olur. Soğuk tabiatlı gıdalardan bir miktar yemelidir. Yine bir miktar kara helile gözüne sürme gibi çekmelidir. O anda iyileşir.
Ebu Bekir er-Razi'den hekimlere tavsiyeler
Soğuk algınlığı, tedavisi bir saatde olabilen en zor hastalıktır. Bu hastalıkta hastanın kafatasından son derece sıcak bir ter boşanır. Eğer hissettiği hararet dimağına hakim olursa, derhal o saatte iyileşir.
Tedavisi: Bir keten bez parçası alıp ateşe tutarak kafatası üzerine koymaktır. Isıyı hissettiğinde o vakit rahatlar.
Tedavisi: Hastaya iki veya üç mevzek tohumu alması ve bunu pamukla sararak, suyla ıslatıp iki taşın arasında ezmesi söylenir. Hastalıklı dişinin üzerine koyduğu anda ağrısı yatışır. Ya da iki kırat ağırlığında eski mağrib kudret helvasından alınır, bir pamuğa sarılarak ağrıyan yere konur ve sıkıca ısırılır. O anda ağrısını keser. Burada galiye, katran, ateşle dağlama ve afyon gibi birçok şey tedavide kullanılabilir.
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