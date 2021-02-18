Modern tıp mı, alternatif tıp mı? Bilim dünyası ne diyor?
Modern tıbbı kabul etmeyen bir kesim de var sağlığa zararlı olduğunu ileri sürenler de… Her ne kadar bilimsel metotlara dayansa da modern tıp herkesi memnun etmeye yetmiyor. Kimileri "geleneksel" yöntemlere başvurmanın gerekliliğini vurguluyor kimileri ise modern dönemde karşılaştığımız hastalıkların insan eliyle üretildiğini. Aşı olmayı reddeden de var maske takmaya karşı çıkan da. Peki, modern tıp hayatımızın neresinde? Tüm bu fikir ayrılıkları karşısında bilim ne diyor?
Giriş Tarihi: 18.02.2021
17:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
17:57
MODERN TIP NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Modern tıp, bilimsel metotlara dayansa da herkesi memnun edemeyen, üstelik sağlığa zararlı olduğu ileri sürülen bir yapıya sahip.
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Modern tıbbı kabul etmeyen bir kesim de var sağlığa zararlı olduğunu ileri sürenler de… Bu konudaki en yaygın eleştiriler,
ilaç sektörüne hizmet eden bir iş sektörü haline geldiği yönünde. modern tıbbın, ticarileştiği, toplumu kontrol eden bir araca dönüştüğü,
📌 Öte yandan binlerce yıllık geçmişe sahip
ve hastalıklardan çok belirtilerini ortadan kaldırması da bu konudaki bir başka husus. geleneksel şifa yöntemlerini dışlaması
MODERN TIP ELEŞTİRİLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Modern tıbba dair eleştiriler, modernizmin hayatımızda yer alması ve bilimdeki rolünün her geçen gün güçlenmesi ile başladı.
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18'inci yüzyılın sonlarından itibaren hayatımıza giren modern tıp konusunda 19'uncu yüzyıl itibariyle ilk eleştiriler de geldi. Bunun öncesinde
gibi isimlendirmeler vardı. Ancak "alternatif tıp" ve modern tıp arasındaki çatışma, 1800'lü yıllardan itibaren başladı. Doğu tıbbı, Çin tıbbı ya da Hint tıbbı
📌 Bilimsel incelemelerin gelişmesi, laboratuvar ve mikroskop altındaki incelemeler,
19'uncu yüzyılda modern tıbbın önünü açan unsurlar oldu. Ancak bu uygulamalara itiraz eden ve doğal yolları önerenler de baş gösterdi. tedavi imkânları ve ilaçların üretilmeye başlaması,
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Tıp tarihine damga vuran 5 Müslüman alim
MODERN TIBBA DAİR İLK ELEŞTİRİ
Çağdaş Batı kültürüne yönelik eleştirileriyle tanınan filozof Ivan Illich, modern tıp eleştirileri çağını başlatan kişi olarak bilinir.
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Sağlığın Gaspı kitabı ile modern tıbbın insan sağlığı için zararlı olduğunu belirten Illich, tıp fakültelerinde öğretilen olarak tanımlıyor. Ona göre modern tıp, daha çok hasta üreten bir endüstriye dönüştü. tıp anlayışının günümüz toplumu için en büyük tehditlerden biri
Tıp yapılanmasının, insanların hastalıklarına
savunan Illich, bu hastalıkların temelinde yatan sosyal, ekonomik ve kültürel gerçek nedenlerin göz ardı edildiğini söylüyordu. vaka ve birey üzerinden yaklaşarak üstün körü tedavi ettiğini
📌 Neredeyse yarım asır geçmesine rağmen Illich'in görüşleri, hala
tüm dünyada modern tıp ile ilgili eleştirilerin ana odağı.
MODERN TIBBA DAİR KİM NE DİYOR?
Modern tıbba ilişkin eleştiriler, Ivan Illich ile sınırlı değil. Tarihteki pek çok düşünür ve kuramcı modern tıp ile ilgili etkiler üzerine çalıştılar.
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Fransız düşünür ve teorisyen
tıbba dair pek çok eleştiride bulunan isimlerden biri. Michel Foucault, tıbbın siyasi bir etkinlik olarak iktidar alanına dönüştürülmesi yönünde eleştirilerde bulunan Foucault, bu durumun Toplumun ve hayatın tıbbileştirilmesi, olduğunu belirtir. modern dünyada "biyopolitik bir strateji"
ABD'li diyetisyen Sylvester Graham,
ile dikkat çeker. Ona göre insan hastalıklarının çoğu vücudu fazla uyaran gıdalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. sağlıklı yaşam konusundaki fikirleri vücudu ve organları fazla yoran gıdalardır. Et, alkol, tütün, kahve, çay, beyaz un ve baharatlı yiyecekler,
📌 Modern tıbbın yöntemlerine karşı çıkanlardan biri de İrlandalı doktor Seamus O'Mahoney'dir
. düşünen O'Mahoney, tıp dünyasındaki yozlaşmaya dikkat çekiyor. Hastaların, hekimlerin ve tıp endüstrisi denilen yapının kurbanı ve köleleri olarak görüldüğünü ifade ediyor. Birçok hastalığın tedavisinin gerçekleştirildiği tıp döneminin geride kaldığını belirten doktor, Tıbbın öncelikle tıp camiasını tedavi etmesi gerektiğini savunuyor. modern tıbbın Ortaçağ kilisesinden farksız olduğunu
GELENEKSEL TIP BİLİMSELLİKTEN UZAK MIYDI?
Modern tıp ile ilgili savunuların başında, geleneksel ya da alternatif tıp olarak adlandırılan sağlık çalışmalarının bilimsellikten uzak olduğu iddiası yer alır.
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Oysa Müslüman coğrafyalarda
asırlar boyu geliştirilen tedavi yöntemlerinin bir parçasıdır. 1000 yıldır uygulanan metotlar,
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kurulmuş ve tıbbi faaliyetlerin merkezi haline gelen bu hastane bünyesindeki tabipler, sayfalar ve tomarlar dolusu tıbbî neşriyatı kaleme almışlardı. 830 yılında Tunus'ta tıp tarihinde önemli bir çığır açan El-Kayrevan Hastanesi
🔍 İslam uygarlığında 'tıp eğitimine' dair bilinmeyenler