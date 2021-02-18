Modern tıp mı, alternatif tıp mı? Bilim dünyası ne diyor?

Modern tıp, bilimsel metotlara dayansa da herkesi memnun edemeyen, üstelik sağlığa zararlı olduğu ileri sürülen bir yapıya sahip.

🔸🔶

Modern tıbbı kabul etmeyen bir kesim de var sağlığa zararlı olduğunu ileri sürenler de… Bu konudaki en yaygın eleştiriler, modern tıbbın, ticarileştiği, toplumu kontrol eden bir araca dönüştüğü, ilaç sektörüne hizmet eden bir iş sektörü haline geldiği yönünde.

📌 Öte yandan binlerce yıllık geçmişe sahip geleneksel şifa yöntemlerini dışlaması ve hastalıklardan çok belirtilerini ortadan kaldırması da bu konudaki bir başka husus.