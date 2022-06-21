Mim Kemal Öke’nin ‘Siyonizmden Uygarlıklar Çatışmasına Filistin Sorunu’ eserinden alıntılar

◾ Tüm bu siyasi haritanın farkında olan Mim Kemal Öke, Filistin Sorunu'nun o güne değin gün yüzüne çıkmayan, rivayetler ve kulaktan dolma bilgilerle üretilmeye çalışılan kökenlerine kadar indi.

◾Öke'nin "Değişimin bile değiştiği yeni milenyumda kalıcı tek uluslararası meta, sanki Filistin Sorunu idi." sözü o günkü vahim durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu.