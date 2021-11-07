Fikriyat editörleri ne okuyor? Kitap tavsiye listesi...

Normal dünya zorba bir yer, yabancı maddeler derhal sorgusuz yok edilir. Makul olmayan insanların mutlaka icabına bakılır.

➡Banklarda oturup insanları izlemek en çok sonbahara yakışıyor. Peki, bir kasiyerin gözünden insanların nasıl göründüğünü öğrenmek istemez misiniz? Bu minvalde gözlem tutkunlarının çok beğeneceği; Sayaka Murata imzalı "Kasiyer", Turkuvaz Kitap etiketiyle Aralık 2019'dan beri raflarda.

➡Japon edebiyatı maalesef ülkemizde hala yeteri kadar bilinmiyor. Yarı zamanlı bir kasiyer olan Murata, çalıştığı dönemde edindiği gözlemlerden yola çıkarak "Kasiyer"i kaleme alıyor. Murata eserde, normallik kavramını sorguluyor. Normalliğin ne olup ne olmadığı üzerinden oluşan temada, bizleri; rutin bir hayatı olan kasiyer ve suratlarına normallik maskesi takan insanlar karşılıyor. Rutin davranmak ve maske takmak üzerinden portreler çizen eserde, sizleri kuvvetli bir kalem bekliyor.

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