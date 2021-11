Fikriyat editörleri ne okuyor? Kitap tavsiye listesi...

"Siz siz olun, büyük resmi görmeye çalışın. Canınızı sıkan olayları, üşenmeyin araştırın, didikleyin."

➡ Yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı on iki ciltlik "Nasiahatname" serisinin ilk iki kitabı "America the Beautiful": Fesüphanallah" ve "All American He-Man: Hafazanallah!"dır.

Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?

➡ Alev Alatlı bu seriyi "Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21'inci yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti" ifadesiyle tanımladı.

➡ Bu seride usta yazar Batı medeniyetini Amerikan özelinde irdeler ve bir zihin detoksu yapar. Eserler, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmaz, yaşanan zulümlere de odaklanır; haksızlığa uğramış ötekilerin sesine, siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüme geniş yer verilir. Batı'nın iğrenç bir tarihi olduğunu belirtir.

