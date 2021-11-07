Fikriyat editörleri ne okuyor? Kitap tavsiye listesi...
Kitap okumak, eğitimde olduğu kadar hayatta da başarılı olabilmenin önde gelen şartlarından biridir. Bizlere yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını tattırır. Bilginin yegane kaynağı ve biricik arkadaşlarımızdır aynı zamanda. Kitapları kendi güvenilir sığınağı belleyen Fikriyat editörleri olarak, birbirinden değerli kitap tavsiyesinde bulunduk. Fikir dünyasının en özgün dijital mecrasıyla kitapların dünyasına girmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 07.11.2021
17:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
17:35
Kitapları Kurtaran Kedi / Sokuke Natsukawa
Alçakgönüllülük iyidir. Fakat ölçüsü kaçırılan her şey eksiklik haline gelir.
Kitap nasıl okunmalı?
➡ Meşhur Japon yazar, Sokuke Natsukawa'nın "
Kitapları Kurtaran Kedi" başlıklı eseri Ekim 2020'de Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Okuyucudan tam not alan kitap, masalcı diline rağmen aslında altı dolu sağlam bir eleştiri metni. Ana mekânın bir kitapevi olduğu eserde, dedesinden kendisine miras kalan kitapçıyı işleten Rintaro'nun kapısının çalması, hikâyeyi başlatıyor. Kitap boyunca " Tekir" adında konuşan bir kedinin Rintaro'yu bulması ve ikilinin kitapları kurtarma yolculuğuna çıkmasına şahit oluyoruz. Ayrıca eserin alt metninde, kitap okuma kültürü üzerine ciddi bir eleştiri bulunuyor.
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Fesüphanallah - Alev Alatlı
"Siz siz olun, büyük resmi görmeye çalışın. Canınızı sıkan olayları, üşenmeyin araştırın, didikleyin."
➡ Yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı on iki ciltlik "Nasiahatname" serisinin ilk iki kitabı "America the Beautiful": Fesüphanallah" ve "All American He-Man: Hafazanallah!"dır.
Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?
➡ Alev Alatlı bu seriyi "
Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21'inci yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti" ifadesiyle tanımladı.
Alev Alatlı ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı okumak için tıklayın
➡ Bu seride usta yazar Batı medeniyetini Amerikan özelinde irdeler ve bir zihin detoksu yapar. Eserler, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmaz, yaşanan zulümlere de odaklanır; haksızlığa uğramış ötekilerin sesine, siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüme geniş yer verilir. Batı'nın iğrenç bir tarihi olduğunu belirtir.
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Bazı şeyleri zamana bırakmıştık. Belki bir mucize beklemiştik. O mucizenin gerçekleşmeyeceğini bile bile... Ama beklemiştik.
➡ Sonbahar en çok da içimizi ısıtan hikâyelerin mevsimidir. İçimizi ısıtacak, sıcacık bir Anadolu hikâyesi okumaya ne dersiniz?
➡ Geçtiğimiz Kasım ayında aramızdan ayrılan kıymetli yazar
Ahmet Kekeç, gazeteciliği ile öne çıkmasına rağmen aslında iyi bir romancı idi. Mayıs 2019'da Turkuvaz Kitap'tan çıkan " Ulufer" de bunun çok güzel bir örneği. Ulufer'e bir seksenler masalı, taşra öyküsü diyebiliriz. Kahramanlarımız yağız bir Anadolu delikanlısı olan Mehmet Ali ve güzeller güzeli Ulufer. Kitap, hayallerin bir kazaya kurban gidişini anlatıyor esasında. Akıcı bir dile sahip olan eser, hemen bir günde okuyabileceğiniz, elinizden düşmeyecek bir kitap.
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Normal dünya zorba bir yer, yabancı maddeler derhal sorgusuz yok edilir. Makul olmayan insanların mutlaka icabına bakılır.
➡Banklarda oturup insanları izlemek en çok sonbahara yakışıyor. Peki, bir kasiyerin gözünden insanların nasıl göründüğünü öğrenmek istemez misiniz? Bu minvalde
gözlem tutkunlarının çok beğeneceği; Sayaka Murata imzalı " Kasiyer", Turkuvaz Kitap etiketiyle Aralık 2019'dan beri raflarda.
➡Japon edebiyatı maalesef ülkemizde hala yeteri kadar bilinmiyor. Yarı zamanlı bir
kasiyer olan Murata, çalıştığı dönemde edindiği gözlemlerden yola çıkarak "Kasiyer"i kaleme alıyor. Murata eserde, normallik kavramını sorguluyor. Normalli ğin ne olup ne olmadığı üzerinden oluşan temada, bizleri; rutin bir hayatı olan kasiyer ve suratlarına normallik maskesi takan insanlar karşılıyor. Rutin davranmak ve maske takmak üzerinden portreler çizen eserde, sizleri kuvvetli bir kalem bekliyor.
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Biat Bir Turgut Reis Hikâyesi - Mim Kemal Öke
"Tarihi deliler yapar, akıllılar yazar!"
📌Zamane dervişi olarak adlandırılan Mim Kemal Öke, "kahramanım" dediği Turgut Reis'i anlatan bir kitap kaleme aldı: Biat.
➡ Tüm hayatı denizlerde geçen, İspanyol ve Venedik donanmalarına karşı büyük zaferler kazanarak Avrupalı denizcileri titreten ve Akdeniz'in bir Türk gölü olması için yıllarca mücadele eden büyük bir denizcidir.
➡ Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya hükmettiği bir dönemde, ticaret yolları üzerinde bulunan denizler ondan sorulurdu. Turgut Reis, 22 parelik donanması ve ona gönülden bağlı cevval leventleriyle birlikte tüm Akdeniz'de İslam'ın bayrağını dalgalandırdı.
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