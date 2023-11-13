Hicaz Demir Yolu'nun son durağı: Medine Tren İstasyonu

*İstasyonun yapıldığı dönemde projenin Mekke'ye kadar yapılması planlanmıştı. Fakat bu gerçekleşemedi. Ancak Medine'ye uzanan kısım tamamlanabildi. II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi sebebiyle proje kesintiye uğradı ve raylar sökülerek İstanbul ile olan bağlar kesildi. Bu nedenle İstanbul ve Medine seferleri yalnızca birkaç yıl yapılmış oldu.

➡ Hicaz Demir Yolu'nda her şey en ince ayrıntısına kadar projelendirilmişti. Öyle ki maddi ve manevi her şeyi uzunca düşünen II. Abdülhamid Han, Peygamberimizin (SAV) ruhu rahatsız olmasın diye raylara keçeler döşetmişti. Osmanlı'nın, Efendimiz'e (SAV) olan hürmetinin ne denli üst seviyede olduğunu görürüz, bu ayrıntıda.

Kudüs'ün Kadim Tarihi